استشاري حساسية يحذر من عتة الفراش: بتعمل ربو وأمراض جلدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

اكتشاف الحساسية والإحمرار على الجلد، وربما حدوث الحكة عقب الاستيقاظ من النوم أمر يعاني منه العديد من الأشخاص، خاصة وإن تطور الأمر، إلى حدوث ربو، أو سعال شديد، وربما تدهور الجيوب الأنفية دون سبب واضح، الأمر الذي يثير الجدل حول الأسباب.

استشاري حساسية يوضح سبب هذه الأعراض

ومن جانبه، كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أسباب هذه الأعراض، والتي تكمن في وجود حشرة عتة الفراش، قائلًا: «الحشرة دي أشهر مسببات الحساسية، بتنام معك كل ليلة، وهي المُسببة لكل الأعراض».

وعن أماكن تواجد هذه الحشرة، أكد «الحداد» لـ«هُن» على أنها تسكن في المفارش، والمخدات، والبطاطين، وملايات السرير والمراتب أيضًا.

كيف تؤثر الحشرة على صحة وجسم الإنسان؟

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن إفرازات تلك الحشرة تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، فتؤدي حدوث تحسس شديد عند البعض، كحساسية الأنف والجيوب الأنفية، فضلًا عن حدوث زكام، وعطس، وحكة، مع سيلان الأنف والصداع، فضلًا عن حساسية الصدر والربو، والأمراض الجلدية كالاكزيما، والحكة الجلدية وإحمرار بالجلد.

كيفية العلاج من تأثيرات الحشرة؟

وأكد الدكتور أمجد الحداد، على أن العلاج من تأثيرات الحشرة، يكون بأمصال الحساسية القياسية، وفقًا لما ذكرته توصيات منظمة الصحة.

أفضل طريقة للتخلص منها

وعن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من حشرة عتة الفراش، تكمن في عرض الفراش في الشمس، خاصة لأنها حشرات حساسة للضوء والشمس، ولا تتأثر بالغسيل بوجه عام، لكنها تتحسس من الشمس، مع نفض الفراش ثلاث مرات قبل النوم.