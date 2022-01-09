حكاية إليزابيث هولمز.. أصغر مليارديرة «عصامية» تواجه السجن 80 عاما بسبب تصريح كاذب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربعت على عرش المجد عام 2014 وهي في الثلاثين من عمرها، تركت جامعة ستانفورد وأسست شركة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار لإحداث ثورة في تشخيص الأمراض، والآن تواجه إليزابيث هولمز، أصغر مليارديرة عصامية في العالم، حسبما أطلقت عليها مجلة «فوربس» الشهيرة للمال والأعمال، تهمة الاحتيال.

أصغر مليارديرة عصامية في العالم تواجه تهمة الاحتيال

حكم بالسجن لمدة 80 عامًا، ينتظر المليارديرة وذلك بسبب تصريحها أن شركتها ستحدث ثورة في اختبارات الدم، ولكنه لم تحدث أي تطور بعد ذلك، ليتضح أنها مجرد فرقعة إعلامية بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ووجهت إلى إليزابيث هولمز، 4 تهم بعضها تتعلق بالتآمر والبعض الآخر الاحتيال الإلكتروني، ويمكن أن تصل مجموع العقوبات إلى 80 عامًا.

وأجرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مجموعة من التحقيقات السلبية، التي تكشف أن شركتها كانت تستخدم في معظم اختباراتها آلات متاحة تجاريا، قامت بتصنيعها شركات أخرى وأنها لم تضف أي جديد.

تفاصيل قصة إليزابيث هولمز

وتعود تفاصيل قصة إليزابيث هولمز، بعد إعلانها أن اختراعها سيساعد في اكتشاف أمراض مثل السرطان والسكري دون اللجوء إلى الإبر، ولكن اتضح بعد ذلك عدم حقيقة هذا الكلام مما عرضها للمساءلة القانونية.

إدانة بالاحتيال بعد محاكمة تاريخية

وتعرضت «هولمز» لمحاكمة تاريخية، بشأن هذه الاتهامات في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد اكتشاف خداعها للآخرين وأنها لم تكتشف الأمراض باختراعها كما ذكرت ببضع قطرات من الدم، مما عرضها للمساءلة.

معلومات عن أصغر مليارديرة

نشأت في واشنطن العاصمة.

التحقت بجامعة ستانفورد عام 2002 لدراسة الهندسة الكيميائية.

تركت هولمز الدراسة الجامعية وغادرت ستانفورد حين كان عمرها في الـ 19 من عمرها.

أنتجت شركة شبكة HBO الأمريكية برنامجًا وثائقيًا عنها.

كانت بانتظار تحضير مسلسل وفيلم سينمائي عنها.