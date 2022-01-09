إذا كنت مصاباً بأوميكرون تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مع تسبب متحور أوميكرون من كورونا في ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراض الإصابة ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.

ينصح الطبيب بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، بالزبادي ، لأنه من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، بحسب ما نقل موقع Eat this,Not That، وفق ما ذكر موقع "العربية".

كما أن تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، بحسب روبيرت، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعدك المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم.

إلى ذلك، ينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين والخضراوات، ما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

كما أن تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين(لحوم أو غيرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

كذلك من الأطعمة المفيدة أيضاً، الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف.

إلى ذلك ينصح الخبير المتخصص بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم