11 نوعا من الطعام يمكنك تناولها في الشتاء دون تخوف من زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يميل الكثير من الأشخاص إلى كسب المزيد من الوزن خلال فصل الشتاء، ولكن يمكنك تناول بعض أنواع الأطعمة دون زيادة الوزن في الشتاء، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".

1. الكرفس:

يحتوي الكرفس على 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ويحتل المرتبة الأولى بين الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، بالإضافة إلى أن الكرفس مليء بالألياف وغني أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك.

2. التوت:

يحتوي التوت والفراولة على 32 سعرًا حراريًا فقط ويشتهر التوت بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى إنه مفيد لقلبك أيضًا.

3. الجريب فروت:

يحتوي الجريب فروت على حوالي 40 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بالإضافة إلى أنه مصدر لفيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم وبكتين الألياف كما أن الأطعمة الغنية بفيتامين C تساعد في تقليل شدة الحالات الالتهابية مثل الربو.

4. الجزر:

يحتوي الجزر على حوالي 41 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ونسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة والتي تساعدك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم،بالإضافة إلى ذلك فهو مصدر إلى جيدًا للألياف الغذائية وغني أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والمنجنيز والبوتاسيوم.

5. الطماطم:

تحتوي على 19 سعرة حرارية على الأقل لكل 100 جرام، وبصرف النظر عن كونها مصدرًا لذيذًا للألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي، فهي تحتوي أيضًا على الليكوبين وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتثبت الطماطم أيضًا فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

6. الخيار:

16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بالإضافة إلى أن الخيار مليء بالمعادن والفيتامينات والإلكتروليتات لذا فهو مرطب للغاية ويساعد في الحفاظ على توازن الماء في الجسم في الأيام الحارة.

7. البطيخ:

يحتوي البطيخ على 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أنه غني بالليكوبين الذي يساعد في حماية القلب، ويضمن السيترولين الموجود في قشرة البطيخ أيضًا تدفق الدم وتعزيز المناعة.

8. التفاح:

يحتوي التفاح على حوالي 50 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهو وجبة خفيفة غنية بالألياف بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تشجع على فقدان الوزن، وتنظم مستويات السكر في الدم، وتوفر الألياف الموجودة في التفاح أيضًا الراحة من الإمساك.

9. الكوسة:

تحتوي الكوسة على 18 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهي واحدة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة التي ينصح بها خبراء التغذية بشدة، وتعمل المغذيات النباتية في الكوسة أيضًا على تعزيز انتظام الأمعاء وتوازن الماء في الجسم.

10. البروكلي:

تحتوي على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بالإضافة إلى أنه مليء بالألياف ومضادات الأكسدة وقد أظهرت الدراسات أنه قد تحتوي أيضًا على خصائص معينة مضادة للسرطان.

11. الخس:

يحتوي الخس على 6 سعرات حرارية فقط لكل 100 جرام، وهو ليس فقط منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني أيضًا بالألياف وفيتامين ب وحمض الفوليك والمنجنيز.