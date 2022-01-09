5 علامات تدل على مرور شريكة حياتك بعلاقة غير سعيدة.. «بتنكد عليك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على الرغم من أن هناك العديد من التصرفات والعلامات من شريكة حياتك التي توحي لك أنها سعيدة في علاقتها معك، إلا أنه على النظير يوجد العديد من العلامات التي من المحتمل حدوثها في مراحل معينة من العلاقة، تكون بمثابة إنذار يهدد العلاقة، لذا يلزم الانتباه إليها.

علامات تهدد علاقتك بشريكة حياتك

ووفقًا لموقع «Bustle» هناك مجموعة من العلامات التي تدل على أن شريكة حياتك غير سعيدة معك، نبرزها فيما يلي:

ليست على طبيعتها خلال تواجدك معها

إذا وجدت أن شريكتك تشعرك بعدم الراحة، وتحاول التغيير في شخصيتك، والتقليل بما تفعله من أجلها، مما يجعلك تشعر أنك لا تستحق مشاعر الحب والاهتمام، بالإضافة إلى عدم الإحساس بالرضا عن نفسك، يعتبر ذلك إشارة أن درجة الحب لدى شريكة حياتك لم تعد مثل سابقًا.

تختلق المشاكل بدون سبب

عندما يختلق شريكك المشكلات فجأة، لا يعتبر ذلك دليلا كافيا على رغبته في إنهاء العلاقة، ربما يكون بسبب إرهاق العمل، أو لأسباب الاكتئاب، لا بد من مساعدتها على تخطي تلك المرحلة أولًا، ولكن عند ملاحظة تكرار اختلاق المشكلات بدون أسباب واضحة، يلزم الانتباه أنه ربما تكون محاولة للهروب من العلاقة.

ليست متحمسة لمقابلتك

ربما تمر العلاقات بمراحل فتور، ولكن عندما تلاحظ أن شريكتك لا تبالي برؤيتك لمدة طويلة، ولا يهمها الأمر، فإنك لست على درجة كبيرة من اهتمامها، ولا تشعر بالسعادة عند رؤيتك، لذا يلزم التفكير في معالجة الأمر.

تتوقف عند الحديث عن مستقبلكما

عندما يسيطر على العلاقة الصمت المتواصل، وتجنب الأحاديث حول المستقبل التي طالما خططوا لها مسبقًا، ربما يعني ذلك تغيير الخطط المستقبلية، وأنها أصبحت لا تشمل تواجدك بها.

عدم بذل مجهود في العلاقة

من المحتمل أن تجد نفسك في بعض المراحل الطرف الذي يقدم فقط، وتحب أكثر من الآخر، فهذا دليل أن شريكة حياتك لا تأخذ علاقتك على محمل الجد، بالإضافة إلى توقفها عن الاهتمام بما تشعر أو التمنع عن قول كلمات لطيفة.