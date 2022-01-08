طريقة عمل أبو فروة في الفرن.. لذيذ وشهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل أبو فروة من الأكلات التي ترغب السيدات وربات المنازل التفنن في طرق إعداده، إذ يتزاحم الكثير منهن على شرائه خلال فصل الشتاء بكميات كبيرة، فهو عبارة عن نبات ذات بذرة داخلية، حيث يمتاز بطعمه الشهي اللذيذ، حيث يمكن تناوله في المعجنات والمخبوزات بعد طحنه.

وتقدم «هن» طريقة عمل أبو فروة في الفرن وفقًا لخبيرة الطبخ غادة جميل، عبر برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع على فضائية «CBC» سفرة.

مكونات عمل أبو فروة

- ثلاثة أكواب من الماء.

- نصف ملعقة ملح.

- نصف كيلو أبو فروة.

طريقة عمل أبو فروة في الفرن

- قومي بإحضار النبات، وبالسكين قومي بصناعة الشقوق الطولية، ثم أحضريها إلى مياه فاترة على البوتاجاز، وقومي بغليها على نار متوسطة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- قومي بإحضار النبات من المياه وضعيه في وعاء أو الصينية المناسبة، ثم قومي بشويها في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى تمام النضج.

- أحضريها من البوتاجاز وجهزيه للتناول.

هناك طريقة أخرى لتحضير أبو فروة بالكراميل وفقًا لغادة جميل فيما يلي:

المكونات

- أبو فروة مشوي في الفرن.

- شوكولاتة ذائبة.

- شوكلت شبس بالكراميل.

- صوص كراميل.

طريقة عمل أبو فروة بالكراميل

- قومي سيدتي بإحضار الكمية المناسبة لك ولعائلتك من أبو فروة، وقشريه ثم جهزي صينية على البوتاجاز وضعي بها القليل من الزبدة، وقومي بتشويحه بها.

- ضعي كمية مناسبة من الشوكولاتة الذائبة إلى أبو فروة.

- قومي بإضافة صوص الكراميل إلى المكونات، كما يمكنك تزيينه بصوص الشوكولاتة.

ما هي فوائد تناول أبو فروة؟

- يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم.

- يعمل على دعم الصحة، إذ يمد الجسم بالطاقة اللازمة.

- يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.

- يعزز الجهاز المناعي لدى الجسم.