حكاية طالب فقد 22 كيلو من وزنه في 4 أشهر بطرق بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سئم رافي شانكار سينج، طالب هندي، من أن ينظر إليه أقاربه وأصدقائه بازدراء بسبب وزنه الزائد، كما أن حقيقة ملابسه القديمة أثرت على ثقته بنفسه واحترامه لذاته، ليقرر أخيرًا أن يبدأ رحلته لفقدان الوزن.

مع النظام الغذائي الصحيح واتباع روتين تمرين مناسب، فقد رافي شانكار 22 كيلوجرامًا من وزنه، وفقا لموقع timesofindia.

الاسم: رافي شانكار سينج

المهنة: طالب هندي

العمر: 19 سنة

الطول: ١٨٥ سم

أعلى وزن مسجل: 110 كلج

الوزن المفقود: 22 كلج

المدة التي استغرقها لإنقاص الوزن: 4 أشهر

نقطة التحول

يقول رافي: "مثل أي شخص آخر، كنت أرغب دائمًا في أن أكون لائقًا بدنيا، لقد عرّضتني زيادة الوزن للعديد من الاستهزاءات والملاحظات المحرجة، ليس فقط من قبل أصدقائي ، ولكن أيضًا من قبل عائلتي، لم يكن الأمر سهلا أبدا، ثم جاء وقت لم أكن أستطيع فيه حتى ارتداء ملابسي القديمة، وذلك عندما أدركت أنني غير لائق وقررت أن أفقد الوزن".

النظام الغذائي المتبع

الإفطار: الشوفان

الغداء: الكثير من السلطة

العشاء: السلطة

وجبة ما قبل التمرين: موزة مع مشروب قهوة سوداء

الوجبة بعد التمرين: 4 بياض بيض

"اليوم الفري".. كل شئ باستثناء الأطعمة السكرية.

نظام التمرين

40 دقيقة من الجري وومارسة الرياضة لمدة ساعة في صالة الألعاب الرياضية.

أسرار اللياقة

يقول سينج: "يتمحور السكر حول السعرات الحرارية ويمكن أن يؤثر على وزنك وصحتك، خلال رحلة إنقاص وزني ، تجنبت الأطعمة السكرية بقدر ما أستطيع".

كيف أبقى متحمسًا؟

كلما شعرت بالإحباط، توقف وفكر، فكر في الوقت الذي كنت فيه غير لائق بدنيا.

ما هو أصعب ما واجهته بسبب زيادة الوزن؟

يقول الطالب: "بصرف النظر عن مشاكل زيادة الوزن، كانت الاستهزاءات من أقاربي وأصدقائي هي أصعب الأمور في التعامل معها".

ما هي تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

ويضيف: "توقفت عن تناول الوجبات السريعة وبدأت في ممارسة الرياضة يوميًا".

الدروس المستفادة من فقدان الوزن:

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا وتمارس الرياضة يوميًا، فلا شيء يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك المرجوة.