إطلالات اليوم: مي عمر ساحرة.. وأيتن عامر جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ملك قورة:

ارتدت الفنانة ملك قورة توب كروب بقصة الأوف شولدر باللون الأبيض مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كارول سماحة:

تألقت المطربة كارول سماحة ببلوزة باللون الموف مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش ببلوفر باللونين الأسود والرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

مي عمر:

أطلت الفنانة مي عمر بكارديجان باللون الأوف وايت ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض وبنطلون وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أيتن عامر:

وارتدت الفنانة آيتن عامر فستان باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.