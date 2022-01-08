الثور سيقضي وقتا رائعا.. هل شهر يناير سيكون جيد بالنسبة لك عاطفيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
هل سيكون شهر يناير 2022 جيد بالنسبة لك من الناحية العاطفية، سؤال نريد جميعًا أن نعرفه، وهذا ما يوضحه موقع "timesofindia".
1. برج الحمل:
مواليد برج الحمل سيقضون شهر يناير في التخطيط لبعض الأشياء لجعل علاقتهم بشريكهم أقوى وأفضل.
2. برج الثور:
ستعيش وقتًا رائعًا مع شريك حياتك هذا الشهر وسيكون كل شيء في علاقتك مثاليًا تمامًا بالطريقة التي تريدها.
3. برج الجوزاء:
يجب على مواليد هذا البرج الحذر لأن هناك احتمال ظهور بعض المشكلات الشخصية، ويتسبب هذا في بعض التوترات العاطفية بين شركاء حياتهم.
4. برج السرطان:
في شهر يناير ستجرب كل شيء حتى تتمكن من السيطرة على علاقتك بشريكك.
5. برج الأسد:
في شهر يناير تظهر المشاكل التي واجهتها في الماضي مرة أخرى، بالإضافة إلى أن التعامل مع كل هذه المشكلات مرة أخرى من شأنه أن يؤثر سلبًا على صحتك.
6. برج العذراء:
حياتك العاطفية ستشهد بعض الإجراءات هذا الشهر وستشارك أنت وشريكك بنشاط في بناء علاقة جيدة.
7. برج الميزان:
ستتخذ بعض القرارات الجادة المتعلقة بحياتك العاطفية، بالإضافة إلى أن القرار الذي ستتخذه سيكون مفيدًا لك.
8. برج العقرب:
لا يوجد ما يدعو للخوف لأن العلاقة بشكل عام ستسير بشكل جيد.
9. برج القوس:
يجب أن تكون حذرا وتذكر دائمًا ألا تضع ثقتك في أي شخص بشكل أعمى.
10. برج الجدي:
في شهر يناير تجد أن شريكك يحاول إخفاء الأشياء عنك ويشارك جميع أخباره معك، وما عليك القيام به هو محاولة بناء علاقة يثق فيها شريكك تمامًا.
11. برج الدلو:
في هذا الشهر سترى أن الكثير من الأشخاص سيقدمون لك نصيحة للمساعدة في تقوية علاقتك بشريكك وبناء علاقة أفضل معه.
12. برج الحوت:
ستواجه الكثير من التوتر والصراعات في علاقتك مع شريكك هذا الشهر، مهما كان القرار الذي يتعين عليك اتخاذه، يجب التحلي بالهدوء والصبر.