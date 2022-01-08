6 أسباب وراء مواء القطط المستمر.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تموء القطط لأسباب عديدة هذا ما نعرفه، لكن هل تعلم أن القطط تستخدم مواءها كوسيلة للتواصل معنا نحن البشر، وذلك للانتباه إليهم وتلبية رغباتهم، بالإضافة إلى عديد من الأسباب نذكرها لكم وفق ما أورد في موقع "coleandmarmalade".

- المرض:

إذا كانت القطة تموء فجأة أكثر من المعتاد ، تكون هذه علامة على أنها مريضة بفرط نشاط الغدة الدرقية أو أمراض الكلى ، ويمكن أن تؤدي هاتان الحالتان إلى المواء المفرط، لذا يوصي بالذهاب إلى الطبيب البيطري المختص على الفور لفحصها لتقديم العلاج المناسب.

- الألم:

إذا استمرت قطتك في المواء، خاصةً عندما تذهب للعب معها أو عندما تداعبها ، تكون هذه علامة منبهة على أن قطتك تعاني من ألم في مكان ما من جسدها.

- جذب الانتباه:

تفضل القطط أن تكون اجتماعيًا مع من تثق بهم وتحبهم، لذا، تركهم طوال اليوم يسبب المواء المفرط، وذلك لجذب الانتباه إليهم.

- إلقاء التحية:

نقول "مرحبًا" عندما نرى بعضنا البعض، لذا، غالبًا ما تموء القطط كوسيلة للترحيب بك، لأنها تريد أن تعرف مدى افتقادها لك أثناء غيابك.

- شيخوخة القطط:

مع تقدم القطة في السن ، تتدهور صحتها وتصاب بالتشوش الذهني أو الخلل الإدراكي، ما يؤدي إلى زيادة سماع صوتها، لذا يفضل أن تجلس معها وقت طويلة كوسيلة للشعور بالأمان.

- الملل:

إذا كانت قطتك تشعر بالملل ، فسوف يخبرك عن طريق تصدر صوتا عالي طوال الوقت، لذا خصص بعض الوقت للعب معها وممارسة الرياضة كل يوم.