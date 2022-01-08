طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت حيث تعد من الأكثر الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأسر، لمذاقها الشهي، بالإضافة إلى فوائدها المتنوعة واحتوائها على العناصر الغذائية المهمة، لذا تحرص الكثير من السيدات، وربات المنازل على التفنن في طرق إعدادها وتقديمها إلى أسرهن.

تقدم «هن» طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير عمل الفراخ المشوية في البيت

- دجاجة صحيحة.

- ملعقة كبيرة من الشطة الناعمة.

- نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم.

- زبادي.

- زيت.

- عصير ليمون.

- 2 ملعقة كبيرة من الخل.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة زعتر جاف.

- نصف ملعقة كبيرة روزماري جاف.

- بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الفراخ المشوية في المنزل

- قومي سيدتي بخلط البصل، الفلفل، الملح معًا.

- اخلطي ماء البصل مع عصير الليمون والزبادي.

- قومي بإضافة الشطة الناعمة، الخل، روز ماري، الكمون، الفلفل، والملح.

- قومي بوضع قطع الدجاج في الخليط، وضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تتشرب الخليط، وتتبل جيدًا.

- أحضري صينية، وقومي بدهنها بالزيت، وضعي بها قطع الدجاج، ثم إضافة خليط التوابل على الوجه.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن، ثم اتركيها حتى تصبح ناضجة تمامًا.

- جهزيها للتحضير، يمكنك تزيينها بالبقدونس المفروم وأيضًا صوص الشوي.

خطوات أخرى لتحضير «تتبيلة» الفراخ المشوية وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤاد، عبر برنامجها «حلو وحادق»، المذاع على قناة «CBC» سفرة.

- قومي بوضع القليل من الفلفل، والملح، على الدجاج.

- في قدر آخر، قومي بخلط الصويا صوص، عصير الليمون، البصل، عصير الطماطم، فلفل، وملح.

- قومي بوضع شرائح الجزر، البطاطس، البصل، ثم قومي بإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح إلى ربع ساعة.

- أحضري قطع الدجاج، وضعيها فوق «التتبيلة» لمدة 20 دقيقة في الفرن.