زوجة موسى تومبو تودعه بطريقة غريبة قبل ذهابه لأمم أفريقيا.. «وطت على رجله وباستها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة وتبدأ المنافسة على كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في نسختها الـ33، التي توجه إليها موسى تومبو نجم منتخب سيراليون ضمن 28 لاعباً آخرين في بلاده، وذلك بعد لحظات من الوداع الحار والغريب بينه وبين زوجته حواء تومبو التي بكت وجعلته يبكي أيضًا قبل السفر للكايمرون.

وانتشرت صورة وداع موسى تومبو وزوجته بين رواد السوشيال ميديا والصحف المحلية, وفقاً لموقع سيراليون الرياضي «Sierraloaded sport».

لحظة وداع غريبة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي

العين تبكي والقلب يتمنى العودة سريعاً حاملاً بين أيديه الكأس لبلاده، قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية الذي يعد حلماً لجميع الدول الأفريقية المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يوحد الدول الأفريقية ويشعل المنافسات بينهم حول الكأس وتظهر فيه لقطات الحب والمنافسة بين اللاعبين المشاركين، لكن قبل أيام من بدء المنافسة ظهرت «حواء تومبو» زوجة لاعب منتخب سيراليون موسى تومبو وهي تودع زوجها ببكاء حار ثم انحنت أمام قدميه متمنية أن يباركه الله وأن يعود إليها حاملًا كأس الأمم الأفريقية منتصراً هو وبلاده التي تنتظر فرحة الكأس منذ سنوات، بكى اللاعب من تصرف زوجته وانتشرت الصورة بين رواد السوشيال ميديا مستغربين تصرفها الذي تعبر به عن حبها لزوجها وتشجيعها له لكنها لم تعبأ لتعليقات الناس وكانت فخورة بزوجها.

زواج موسى تومبو من حواء

بعد قصة حب طويلة وارتباط لمدة عام تزوج اللاعب موسى تومبو من زوجته «حواء» منذ فترة قصيرة وهو الآن مهاجم فريق بو رانجرز السيراليوني المحترف وثاني أهم نادي في الدوري الوطني هناك، بعد رحلة احتراف خاضها اللاعب في أوائل العشرينيات من عمره في النرويج وصفقة ثلاث سنوات في السويد أيضاً عاد منها في 2019 لبلاده بعد شعوره بالفشل هناك لأسباب خفية ولكنه يأمل أن يحقق في بلاده ما لم يستطع تحقيقه.

ويواجه منتخب سيراليون منتخب الجزائر ضمن مباريات الدور الأول من أمم أفريقيا في 11 يناير هذا العام على ملعب جومبا بدولا الكاميروني بعد مغادرة منتخب سيراليون البلاد على متن رحلة تشارترد.