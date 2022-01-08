طريقة عمل البسبوسة الأكياس.. وصفة سهلة لتحضيرها في دقائق

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
06:58 م | السبت 08 يناير 2022
عرض الشيف الشربيني طريقة عمل البسبوسة الأكياس بأكثر من وصفة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.
ويمكن استخدام أكياس البسبوسة في تحضيرها فهي من الوصفات الأسهل، وعرض الشيف الشربيني أكثر من طريقة مختلفة لتحضيرها.
مقادير عمل البسبوسة الأكياس
625 جرام دقيق سمولينا
65 جرام جوز هند
150 مل لبن
150 جرام سكر
150 جرام سمـنة
50 جرام عسل جلوكوز
مكسرات
السيرب
250 جرام سكر
250 مل ماء
عصير ليمون
طريقة عمل البسبوسة الأكياس
يخلط الدقيق مع جوز الهند والسكر والسمنة حتى تذوب السمنة تماما.
يضاف اللبن مع الاستمرار في العجن حتى يتجانس الخليط.
يوضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت، تدخل فرنا ساخنا مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200.
يوضع السكر على النار مع الماء وعصير ليمون يترك يغلي حتى يثقل ثم يرفع عن النار.
ترفع من الفرن يضاف عليها شربات ساخن بمجرد خروجها وتقدم باردة.
بسبوسة بالمكسرات
500 جرام دقيق سيمولينا
50 جرام جوز هند
5 جرامات بيكنج بودر
175 مل لبن أو ماء حسب الرغبة
175 جرام سكر
100 جرام سمـنة
50 جرام عسل جلوكوز
بندق
كاجو
فستق
لوز
الشربات
250 جرام سكر
250 مل ماء
عصرة ليمون
طريقة تحضير بسبوسة بالمكسرات
اخلطي في العجان السمنة والسكر ثم أضيفي دقيق السيمولينا وعسل الجلوكوز.
أضيفي اللبن وجوز الهند والماء واعجنيهم.
ضعي ورق زبدة في صينية مدهونة ثم ضعي خليط البسبوسة.
زينيها بالبندق والفستق والكاجو واللوز وأدخليها الفرن حتى النضج ثم أضيفي الشربات.
طريقة تحضير الشربات
ضعي الماء والسكر والليمون على النار حتى الغليان والوصول للقوام المطلوب.
بسبوسة بالقشطة
2 كوب سميد
نصف كوب سمنة
نصف كوب لبن أو زبادي
كوب جوز هند
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة باكينج باودر
2 علبة قشطة
لوز
3 ملاعق كبيرة عسل
شربات
طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة
يخلط السميد والسمنة ثم يضاف جوز الهند والزبادي أو اللبن والسكر والباكينج باودر ويقلبوا جيدا
توضع نصف الكمية في صينية الفرن ثم تضاف القشطة في المنتصف ثم تغطى بباقي كمية السميد ثم يضاف اللوز
تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة ثم تخرج ويضاف إليها الشربات وتقدم