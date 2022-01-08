طريقة عمل البسبوسة الأكياس.. وصفة سهلة لتحضيرها في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل البسبوسة الأكياس بأكثر من وصفة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.

ويمكن استخدام أكياس البسبوسة في تحضيرها فهي من الوصفات الأسهل، وعرض الشيف الشربيني أكثر من طريقة مختلفة لتحضيرها.

مقادير عمل البسبوسة الأكياس

625 جرام دقيق سمولينا

65 جرام جوز هند

150 مل لبن

150 جرام سكر

150 جرام سمـنة

50 جرام عسل جلوكوز

مكسرات

السيرب

250 جرام سكر

250 مل ماء

عصير ليمون

طريقة عمل البسبوسة الأكياس

يخلط الدقيق مع جوز الهند والسكر والسمنة حتى تذوب السمنة تماما.

يضاف اللبن مع الاستمرار في العجن حتى يتجانس الخليط.

يوضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت، تدخل فرنا ساخنا مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200.

يوضع السكر على النار مع الماء وعصير ليمون يترك يغلي حتى يثقل ثم يرفع عن النار.

ترفع من الفرن يضاف عليها شربات ساخن بمجرد خروجها وتقدم باردة.

بسبوسة بالمكسرات

500 جرام دقيق سيمولينا

50 جرام جوز هند

5 جرامات بيكنج بودر

175 مل لبن أو ماء حسب الرغبة

175 جرام سكر

100 جرام سمـنة

50 جرام عسل جلوكوز

بندق

كاجو

فستق

لوز

الشربات

250 جرام سكر

250 مل ماء

عصرة ليمون

طريقة تحضير بسبوسة بالمكسرات

اخلطي في العجان السمنة والسكر ثم أضيفي دقيق السيمولينا وعسل الجلوكوز.

أضيفي اللبن وجوز الهند والماء واعجنيهم.

ضعي ورق زبدة في صينية مدهونة ثم ضعي خليط البسبوسة.

زينيها بالبندق والفستق والكاجو واللوز وأدخليها الفرن حتى النضج ثم أضيفي الشربات.

طريقة تحضير الشربات

ضعي الماء والسكر والليمون على النار حتى الغليان والوصول للقوام المطلوب.

بسبوسة بالقشطة

2 كوب سميد

نصف كوب سمنة

نصف كوب لبن أو زبادي

كوب جوز هند

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 علبة قشطة

لوز

3 ملاعق كبيرة عسل

شربات

طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة

يخلط السميد والسمنة ثم يضاف جوز الهند والزبادي أو اللبن والسكر والباكينج باودر ويقلبوا جيدا

توضع نصف الكمية في صينية الفرن ثم تضاف القشطة في المنتصف ثم تغطى بباقي كمية السميد ثم يضاف اللوز

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة ثم تخرج ويضاف إليها الشربات وتقدم