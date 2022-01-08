طريقة عمل الدقوس.. صلصة خليجية بمذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الدقوس من أنواع الصلصات الشهيرة بالمطبخ الخليجي، وتتميز بالنكهة المختلفة، ويمكن أيضًا تحضيرها في المطبخ المصري بطريقة سهلة وبسيطة، وأيضًا إدخالها في بعض الأكلات لتعطيها مذاق أشهى.

وعرض مقدمو برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة» أكثر من طريقة مختلفة لتحضير صلصة أو صوص الدقوس الشهية.

الدقوس الساخن من الشيف غادة التلي

2 طماطم مبشورة

ملعقه كبيرة صلصة طماطم

ثوم مهروس

كزبرة خضراء

فلفل حار

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة زيت

ليمون

ملح

طريقة عمل الدقوس الساخن

ضعي الزيت في وعاء على النار ثم أضيفي الثوم وشوحيه.

أضيفي الفلفل الحار ومكعب المرقة وليمون ثم أضيفي الطماطم المبشورة.

أضيفي صلصة الطماطم وتبليهم بالملح ثم أضيفي الكزبرة واتركيها لتتسبك قليلا ثم قدميها.

صلصة الدقوس من الشيف نجلاء الشرشابي

طماطم

فلفل حار

ثوم

عصير ليمون

بقدونس

خل

ماء

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير صلصة الدقوس

يفرم في الكبة الطماطم والفلفل الحار والثوم.

يضاف البقدونس وعصير الليمون.

يضاف الملح والفلفل الأسود والخل والقليل من الماء.

تقدم سلطة الدقوس مع الدجاج المشوي والأرز بالخلطة

صوص الدقوس من الشيف نجلاء الشرشابي

طماطم

فلفل حار

فلفل أسود

ثوم

عصير ليمون

بقدونس

خل

ماء

ملح

طريقة تحضير صوص الدقوس

تخلط جميع المقادير، ويقدم باردًا.

سلطة سمبوسك مع صوص الدقوس من الشيف الشربيني

عجينة السبموسك

صدور دجاج

سماق

دبس رمان

ثوم

طماطم

بصل

فلفل حار

خل

خل

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة سمبوسك مع صوص الدقوس

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والخل والليمون والزيت والسماق وتشوى على الشواية.

يخلط الثوم مع البصل والفلفل الحار والطماطم ثم تفرم باستخدام خلاط كهربائي ثم يضاف إليها زيت زيتون ودبس رمان.

تقطع السمبوسك مثلثات وتقلى في زيت غزير ساخن.

يقدم الدجاج المشوي مع السمبوسك المقلية وصوص الدقوس.