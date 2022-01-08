احذر أسباب نبض قلبك بشكل سريع دون مبرر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص من زيادة معدل ضربات القلب أعلى من المعتاد، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

لذا، في التقرير التالي، نستعرض لكم أسباب التي تجعل قلب الشخص ينبض بشكل أسرع دون سبب واضح، وماذا يشير هذا، ومتى يجب زيارة الطبيب، وفقا لما أوضح موقع "medicalnewstoday".

- الاستجابة للمشاعر القوية:

يمكن أن تتسبب المشاعر المسببة للتوتر، مثل القلق والغضب والخوف ، في زيادة معدل ضربات قلب الشخص.

ويمكنك التخلص من هذه المشاعر عن طريق ممارسة الرياضة والتأمل.

- الكافيين:

يؤدي استهلاك المزيد من الكافيين إلى الشعور بالأرق، وزيادة معدل ضربات القلب، فضلا عن الغثيان، والصداع.

- الكحول:

وجدت دراسة عام 2017 أنه حتى كمية صغيرة من الكحول يمكن أن يجعل قلب الشخص ينبض بشكل غير منتظم وأحيانًا سريعًا بشكل غير طبيعي.

- النيكوتين:

أشارت الأبحاث عام 2016 إلى أن النيكوتين الذي يوجد في السجائر يمكن أن يزيد من معدل ضربات قلب الشخص بمقدار 10 إلى 15 نبضة في الدقيقة .

- أدوية معينة:

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في عدم انتظام ضربات القلب، وتشمل ارتفاع ضغط الدم، مضادات الهيستامين، مضاد للفطريات، الاكتئاب، المضادات الحيوية.

- التغيرات الهرمونية:

تحدث زيادة في معدل ضربات القلب أثناء الحمل، وذلك لأن القلب يضخ الدم إلى المشيمة وحول الجسم.

وأفادت دراسة عام 2019، زاد معدل ضربات قلب المرأة الحامل بمقدار 7-8 نبضة في الدقيقة.

وتشير الزيادة في معدل ضربات القلب إلى أن الشخص يعاني من مشكلة صحية، تشمل:

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- انخفاض سكر الدم.

- فقر الدم.

- انخفاض ضغط الدم.

- حمى.

- الجفاف.

يجب على الشخص التحدث إلى الطبيب المختص إذا كانت ضربات القلب مصاحبة لـ:

- ضيق التنفس.

- الدوخة أو الدوار.

- الإغماء.

- ألم الصدر.