5 نصائح للحصول على رموش صحية ذات كثافة.. «حافظي على الترطيب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد الرموش من معززات الجمال لدى الفتيات، إذ تحرص الكثير منهن على تحسين مظهرها فيضعن طبقات من «الماسكرا»، أو يركبن الرموش الصناعية التي يمكن أن تسبب ضررًا على صحة رموشهن، لذا ترصد «هن» في التقرير التالي طرق طبيعية للحصول على رموش صحية، حسب موقع «Health Line» الذي قدم مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للحصول على رموش طبيعية ذات طول وكثافة.

ترطيب وتمشيط الرموش

يساعد استخدام مشط الرموش بشكل يومي على إزالة الفتات والأوساخ المتبقية من مستحضرات التجميل، أو التي تصل إلى الرموش من الأجواء الخارجية، مما يساهم في عدم انسداد البصيلات، كما يلزم المحافظة على ترطيب الرموش بزيت الخروع، أو فيتامين «هـ»، للمحافظة عليها قوية وناعمة.

إزالة «الماسكرا» بشكل صحي

احرصي على استخدام مزيل خاص بـ«الماسكرا»، باستخدام قطعة من القطن، لأن الإزالة الخاطئة تؤدي إلى حدوث أضرار على العين والرموش ما يؤدي إلى اتلافها، كما يلزم تجنب الفرك عند إزالة المكياج بالعيون، والحرص على إزالته برفق.

الحفاظ على نظام غذائي صحي

هناك بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة الرموش بالإضافة إلى البشرة، والشعر، لذا يلزم الحرص على تناول كميات كافية من البروتين، والأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في دعم صحة الشعر.

الحصول على قدر كاف من النوم

يساعد النوم بقدر كاف على الحفاظ على صحة العين من الإجهاد، لذا يلزم الحرص على النوم لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى الامتناع عن السهر لفترات طويلة.

عدم فرك العينين

يعد فرك العينين من العادات التي تحدث دون تركيز لدى بعض الأشخاص، ولكنها تسبب ضررًا كبيرًا على العين، إذ تساعد على تساقط الرموش بشكل كبير.