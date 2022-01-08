والدة الطفل ضحية المنصورة: «ابني مش عارف يروح المدرسة والمتهم بيهددنا» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لهروب طفل من بلطجي أثار جدلًا كبيرًا على مدار الساعات القليلة الماضية، فعلى الرغم من وقوعه في أعقاب نوفمبر الماضي، إلا أنه شهد تداولًا كبيرًا على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ظهر خلاله رجل وهو يعتدى على طفل بعدما حاول الأخير الهروب منه داخل أحد المخابز، وسط تجمع الأهالي، لكن الأول استمر في مطاردته وانهال عليه بالضرب المبرح، ما أثار غضب العديد من نشطاء السوشيال ميديا جراء الواقعة، والمناداة بسرعة ضبط الجاني.

والدة الطفل المعتدى عليه تكشف تفاصيل الواقعة

السيدة «ولاء» والدة الطفل المجني عليه في الفيديو المتداول، كشفت خلال تصريحاتها لـ«هن»، تفاصيل ما تعرض له نجلها من تعدٍ بالضرب المبرح على يد أحد الأشخاص، موضحة أن نجلها الذي يدعى «م.أ» البالغ من العمر 14 عامًا، كان في طريقه إلى مكان دراسته بمحافظة المنصورة، بعيدًا عن مسكن أسرته «احنا من المنزلة وابني مدرسته في المنصورة نفسها، ومأجر شقة مع صحابه جنب مدرسته، واليوم ده كان مسافر ووصل هناك واحدة ونص بالليل عشان عنده امتحان تاني يوم الصبح».

وتستطرد والدة الطفل المجني عليه، موضحة أنه فور وصول نجلها إلى موقف الميكروباصات بالمنطقة حيث مكان دراسته بالشهادة الإعدادية، فوجئ بوصول «ا.إ» وهو شقيق زوجة عم الطفل، إلى المكان ومن ثم انهال بالضرب المبرح عليه دون سبب أو دافع للقيام بالأمر، «لاقينا ابني بيتصل بينا وبيستنجد بأبوه وقاله إن أخو مرات عمه ضربه في الموقف، وأبوه خد إخواته وسافروله في وقتها عشان يلحقوه».

ولم يكتفِ الجاني بضرب الطفل فقط، بل بعد مرور لحظات استعان ببعض من أصدقائه «البلطجية» لمواصلة التعدي على الطفل، وبشكل خاص شخص يدعى «ص.م» وهو من ظهر بالفيديو المتداول.

وتتابع والدة الطفل المجني عليه، موضحة أن ابنها حاول الاختباء من «ص.م»، بالهروب داخل أحد المخابز بالمنطقة، لكن الأخير لاحقه واستمر في ضربه وركله بعنف، وهو ما بينته كاميرات المراقبة بالمكان.

سبب التعدي على الطفل الضحية

خلافات سابقة بين والد الطفل والمذكور «ا.إ» شقيق زوجة عم الضحية، هي السبب في قيام الثاني بالتعدي على الصغير انتقامًا من والده، «دايما الراجل ده يعمل مشاكل مع زوجي واحنا بنتجنبه، وعشان يستفزه ضرب ابنه بالشكل ده وهو ملهوش ذنب في حاجة».

الأسرة تتخذ الإجراءات القانونية

وسرعان ما قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، إذ تم تحرير عدد من المحاضر بأرقام (7802، و2012 إداري قسم المنزلة لعام 2021)، إلا أنه لم يتم الإمساك بالجناة حتى اليوم، وترغب الأسرة في رد حق ابنها في أسرع وقت، «عايزين حق ابننا بس، مبقاش عارف يروح دروسه ومدرسته بسبب التهديدات اللي بتيجي لنا».