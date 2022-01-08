كورونا اليوم: علامة غريبة عند الأطفال تكشف الإصابة بأوميكرون.. وهذه أفضل الأطعمة للمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

مع تسبب متحور أوميكرون من كورونا في ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراض الإصابة ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام، ولمساعدة المصاب في تناول بعض الأطعمة المفيدة وسهلة البلع، ينصح د.بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، بالزبادي ، لأنه من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، بحسب ما نقل موقع Eat this,Not That، وفق ما ذكر موقع "العربية".

كما أن تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، بحسب روبيرت، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعدك المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم، إلى ذلك، ينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين والخضراوات، ما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى، كما أن تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين(لحوم أو غبرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء، كذلك من الأطعمة المفيدة أيضاً، الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف، إلى ذلك ينصح الخبير المتخصص بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.

الصحة العالمية: الطفرات والهروب المناعي وراء تفشي أوميكرون

قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل بينها الطفرات التي تحملها المتحورة وزيادة الاختلاط الاجتماعي والهروب المناعي.

وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف بأن على الناس الإقلال من تعرضهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسيّة، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، وأكدت فان كيركوف أن أوميكرون تتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي تحملها المتحورة والتي تخولها الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، وأشارت إلى أن "هناك ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة... لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم"، وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.

علامة "غير عادية" لأوميكرون عند الأطفال يحتاج جميع الآباء إلى معرفتها

أكد خبراء في الولايات المتحدة، أن الأطفال الصغار الذين يعانون من الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، يطورون أعراضًا محددة تشير عادةً إلى حالة أخرى، ووفقا للخبراء، يبدو أن عددًا من الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالمتغير يعانون من سعال سيئ، وفقا لما ذكرته صحيفة thesun.

وأضاف الخبراء: "الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من السعال النباحي يمكن أن يكونوا مصابين بمتحور أوميكرون"، إنه نوع من السعال يرتبط عادةً بالخناق- والذي يبدو كضوضاء نباح قاسية، هذا النوع من السعال ليس ضارًا بشكل عام، ولكنه مزعج لسماع الوالدين ويمكن أن يسبب القلق بشكل طبيعي.