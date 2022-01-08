«هيدي كرم» تنفعل باكية بسبب معلمة المنصورة: دمرتوها وضيعتوا مستقبلها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمشاعر تعاطف كبيرة وحالة من البكاء، دافعت الفنانة هيدي كرم عن المعلمة آية يوسف، صاحبة مقطع الفيديو المتداول خلال رقصها في رحلة نيلية، ومن ثم تعرضها لأزمات متلاحقة بعد الانتشار الواسع للفيديو، والتي انتهت بطلاقها من زوجها ورفدها من محل عملها وشعورها بالاكتئاب ما دفعها إلى التفكير في الانتحار.

هيدي كرم تدافع عن معلمة المنصورة

ومن خلال مقطع فيديو نشرته الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قالت منوهة إلى واقعة معلمة المنصورة: «بقالنا يومين في قصة عجيبة غريبة من نوعها وكلنا بنتفرج عليها وساكتين، مش بنعمل أي رد فعل، معلمة المنصورة الست دي كانت في رحلة نيلية مع زملائها اللي بقالها سنين معاهم يمكن تعرف زوجاتهم وعيالهم كمان، الست سمعت شوية مزيكا واتمايلت شوية على المزيكا دمرتوها ضيعتوا مستقبلها».

وتابعت «هيدي»: «الست اتطلقت من جوزها واترفدت من شغلها وبيتحقق معاها ليه؟، ليه نفسي أفهم ليه؟ عشان رقصت في مكان عام في رحلة نيلية من غير ما حد يلسمها لمسة مش لطيفة من غير ما تعمل موقف فاضح!عيالها هيعيشوا طول عمرهم بعار إن أمهم ممسوكة آداب، محدش فينا فكر يدافع عنها ويقولها أنا بدعمك وبساندك».

وفي حديثها وجهت هيدي كرم رسالة دعم لمعلمة المنصورة، قالت خلالها: «أنا بدعمك وبساندك، أنا معرفكيش بس بقولك أنتي معملتيش حاجة غلط»، معقبة: «فين الستر؟ نعتبر إن الست دي عملت فعل فاضح في ميدان عام فين الستر اللي ربنا أمرنا بيه؟ ولا ده عشان مبيخدمش شهواتنا في النميمة والكلام على أعراض البشر؟ طب بلاش التزموا مبدأ الستر، ليه وصلنا لكده؟، الست عايزة تنتحر الست اتقلبت حياتها في يوم وليلة».

واختتمت الفنانة حديثها وهي تبكي وتواصل توجيه رسالتها ودعمها إلى المعلمة آية يوسف، «أرجوكي كوني قوية، أنتي معملتيش حاجة غلط، أنتي ست معلمة ومحترمة أزمة وهتعدي، ومش عايزاكي تكوني ضعيفة، حرام عليكم ارحموا الست حرام كده».