«البلوند» أحدث صيحات الموضة في ألوان شعر السيدات للعام الجديد 2022

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتجه أعين السيدات في الوقت الحالي إلى مراكز التجميل من أجل صبغ شعورهن بالألوان الجديدة التي تتناسب مع بداية العام الجديد، أو احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وتزدحم تلك المراكز بالطلبات الكثيرة والحجوزات المسبقة من أجل الحصول على موعد تحول خلاله الفتاة لون شعرها لأحدث صيحات الموضة، وتخرج منه بشكل جديد يناسب موضة 2022.

تعدد درجات صبغات شعر السيدات

داخل أحد مراكز التجميل بشارع «شعراوي» بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية، يقف محمد نور، 27 سنة، خبير صبغة الشعر، والذي يعمل في هذا المجال منذ 15 عاما منذ أن كان طفلا في المرحلة الابتدائية، إذ ترعرع فيه وحصل على دورات تدريبية مختلفة جعلته مؤهلا للتعامل مع السيدات وإدراك ما يردنه.

الشاب السكندري يقف ممسكا بيديه كتالوج كبير به عشرات، بل مئات درجات الألوان المختلفة، والتي تختار منه كل سيدة ما تبتغيه، ليقوم بتحديده معها، وتحضير التركيبة، ومن ثم تبدأ عملية الصبغة التي تستغرق قرابة 4 ساعات، حتى ينتهى من مهمته وتخرج السيدة على أفضل حال.

ويقول محمد نور، إنه قديما كان يقتصر الأمر على 9 ألوان فقط، إلا أنه حالياً أصبح هناك مئات من درجات الألوان المختلفة والتي تفصلها عن بعض درجات بسيطة: «دلوقتي الألوان كتير جدا، عشان كدا اللي يشتغل شغلنتنا دي لازم يكون حريص جدا، لأن أي خطأ يغير اللون خالص، والسيدات بيركزوا أوي في الحاجات دي».

وأضاف «نور» لـ«الوطن»، أن السيدات يقبلن على تغيير ألوان شعورهن بشكل مستمر، وبالتحديد فترات الأعياد، إلا أن بداية العام الجديد هو الوقت الأكثر إقبالا من الجميع، كونها مناسبة يشترك فيها الجميع بعيدا عن المناسبات الدينية، ناهيك عن أن السيدات يرغبن في بدء عام جديد بشكل جديد.

موضة ألوان شعر السيدات 2022

وأوضح «نور» أن ألوان البلوند هي موضة هذا العام، وهي درجات الألوان الأشقر ودرجات اللون الأصفر، ويتدرج اللون الأشقر من الأشقر الشاحب إلى الشاحب الأحمر «لون الفراولة» أو البني والذهبي الأشقر.

ولفت «نور» إلى أن موضة ألوان الشعر قد ترتبط في بعض الأحيان مع موضة ألوان الملابس، حيث يعملان معاً في معادلة لإخراج أفضل شكل لكل فتاة أو سيدة، لافتاً إلى أن تحديد لون شعر كل امرأة يختلف وفقاً لبشرتها ورؤيتها لنفسها.

وذكر «نور» أنه يقدم نصائحه لكل سيدة في حال كان اللون المختار لها لا يناسبها، مشيراً إلى أن أغلب السيدات يثقن في عمله ويؤكدن على اختياراته، بينما عدد قليل منهن يصممن على اختيارهن لذا فدوره مساعدتهم وإخراج طلبهم على أكمل وجه.