3 خطوات للتعامل مع شريك حياتك البخيل.. «أهمها تقديم الهدايا له»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال العلاقات العاطفية قد تتعرض بعض الفتيات للوقوع في حب شخص بخيل وهو ما يتلاحظ بشكل واضح بعد مرور فترة من بدء العلاقة، ويعتبر تقديم الهدايا من أهم الطرق التي قد توطد علاقة الفتاة بالطرف الآخر، وتُشعرها بالتقدير والحب في بعض المواقف، وهو مايصعب على الرجل البخيل تنفيذه.

ووفق ما عرضه موقع pulse الأمريكي، هناك بعض الحلول للتعامل بشكل صحيح مع الرجل البخيل، بدلًا من الانفصال عنه بصورة مباشرة، وقد تساعد تلك الخطوات في التحسين من طبعه غير المرغوب به.

نصائح للتعامل مع الرجل البخيل

1- التحدث معه عن الأمر

تحدثي معه عن المشكلة، هذه هي القاعدة الأولى لحل جميع مشاكل العلاقة وليست البخل فقط، فأحيانًا يقوم الطرف الآخر ببعض الأشياء الخاطئة ليس بقصد الأذى، ولكن لأنه يعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله.

وبرفضِك قول أي شيء والتظاهر بأن كل أمر يسير على ما يرام عندما لا يكون الأمر كذلك، فأنتي لا تمنحيه الفرصة لمعرفة ما تشعرين به حيال بعض القضايا سواء تعلق الأمر ببخله أو غيره، لذلك فلا تترددي في التحدث إليه أولاً ومنحه فرصة فتح صفحة جديدة.

2- قدمي له الهدايا

قومي بالبحث عن الأشياء التي يحتاجها والهدايا المفيدة له، إذ أن إحدى الطرق لتعليم الطرف الآخر كيفية التواصل معكي، هي التواصل معه بالطريقة ذاتها، ويمكنها أن تساعده في فهم ما تعنيه.

3- ساعديه على فهم إدارة علاقتكما

يمكنك أيضًا الحديث مع شريكك وإفهامه أنه ليس من الضروري تبادل الهدايا فيما بينكما في كل وقت، ولكن يمكن القيام بالأمر في حال توافر الأموال كي يمكن لكل منكما إسعاد الآخر، وبذلك الأمر تمنحيه شعورا بأن علاقتكما تُبنى على التبادل وليس التطفل أو الضغط من قبل أي منكما.