أمهات طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي: «أولادنا محتاجين تدريب على التابلت والأسئلة المقالية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

طرحت داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤالا على أولياء الأمور عبر الصفحة الرسمية، وجاء فيه:«استعديتوا إزاي للأسئلة المقالية لامتحان نصف العام للصف الأول والثاني الثانوي؟».

وقد لاقي السؤال تجاوبا من أولياء الأمور فأجمع أغلب أولياء الأمور أن مدارس أولادهن لم تقم بتدريبهم على مثل هذه النوعية من الأسئلة.

أولياء الأمور: طلاب أولى ثانوي محتاجين تدريب على التابلت

وقالت إحدى أولياء الأمور: «الأولاد في أولى ثانوى هيمتحنوا بعد أسبوعين ومافيش تدريب على التابلت اللى المفروض هيستخدموه، وكمان بالإضافة للامتحان هيفتحوا منه الكتب والمفروض يتدربوا على كل حاجه لوحدها وعلى الاتنين مع بعض»، وأضافت أخرى: «فعلا الولاد تايهين ومش فاهمين يتعاملوا إزاى مع التابلت ولو فتحوا المنهج منه أثناء الامتحان ما كده ممكن الامتحان يتقفل.. هما لم يتم تدريبهم على أي شيء فيه».

واستكملت أخرى: «الولاد مش عارفين الأسئلة المقالية هتكون إزاي وعبارة عن ايه ومفيش حد دربهم عليها والسنة اللي فاتت لما كانوا في أولى ثانوي مكنش الامتحانات فيها مقالي والمشكلة إنه قبل الامتحانات بأسبوع يحدث تغيير مفاجيء لنمط الأسئلة وأولادنا مدربوش عليها».

واختتمت «حزاوي» في بيان لها، أنه يجب على المدارس مساعدة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على التدريب على الأسئلة المقالية في جميع المواد والاهتمام بتنشيط ذاكرة الطلاب في كتابة مواضيع التعبير والترجمة، مطالبة الوزارة الاهتمام بتدريب الطلاب على كيفية تصفح الكتب الإلكترونية من التابلت وتقسيم الشاشة، وكيف يتم ذلك أثناء الامتحان من خلال فيديوهات مبسطة يتم نشرها، وتحميل امتحانات استرشادية للطلاب على التابلت كنوع من التجربة للطلاب على كيفية الإجابة وتصفح الكتب الإلكترونية لكي يستطيع الطالب من خلالها معايشة أجواء الامتحان.