الامارات | مصر.. حادث سير مروع بالقرب من طور سيناء يوقع قتلى وجرحى

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. حادث سير مروع بالقرب من طور سيناء يوقع قتلى وجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى 16 مصريا على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في تصادم وقع فجر السبت في جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب كانت متوجهة من القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر) وحافلة أخرى صغيرة، بسبب الضباب الكثيف والسرعة الكبيرة للسائقين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث التصادم المروري الذي وقع صباح اليوم على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 16 حالة وفاة و18 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، إنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، وإلى مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وأوضح أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ.

ووجه وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، باعلان حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ.

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