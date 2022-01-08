لراغبي إنقاص الوزن.. احرص على تناول هذه الفواكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر الفاكهة من الوجبات الخفيفة المليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.

كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يساعدك على إنقاص الوزن.

فيما يلي، نقدم لكم 5 فواكه احرص على تناولها لفقدان الوزن، وفقا لموقع "healthline".

- الجريب فروت:

يحتوي الجريب فروت على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ما يعزز من إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة أن استهلاكه يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر.

- التفاح:

نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، لذا يساعد استهلاكه في الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

- التوت:

أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرًا حراريًا، تناولوا طعامًا أقل في الوجبات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم ، وتقليل ضغط الدم والالتهابات.

- الكيوي:

مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وE وحمض الفوليك والألياف، ما يساهم في تعزيز فقدان الوزن والشعور بالشبع.

- البرتقال:

منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف، ما يجعلك ممتلئا للغاية.