مشاهير على الموضة.. نجمات ظهرن بفساتين بصيحة الهاف ستومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تحب النجمات عادة أن تخطف الأنظار بإطلالات مميزة وأنيقة وغالباً ما تكون جريئة، ويتبعن فيها أبرز صيحات الموضة، سواء ذلك في المهرجانات أو السهرات والمناسبات الخاصة.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين بصيحة الهاف ستومك(مكشوفة البطن).

-سنتيا خليفة

تألقت الفنانة سنتيا خليفة بإطلالة جريئة في صور نشرتها على حسابها الخاص، وظهرت مرتدية كروب توب يكشف بطنها باللون الأسود، شفاف من عند الأكتاف، ومعه هوت شورت بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا بسيطا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً مع انسدال بعض الخصلات منه.

-مايان السيد

وارتدت الفنانة مايان السيد في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة، فستانا قصيرا باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، وبه فتحة عند البطن ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

-جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة عمرو دياب، مرتدية بنطلون باللون الأسود، ومعه بلوزة هاف ستومك بالألوان المبهجة مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وعند البطن.

واعتمدت مكياجاً بسيط، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً مع انسدال بعض الخصلات منه.

-دارين حداد

وارتدت الفنانة دارين حداد مرتدية فستانا طويلا مكون من قطعتين يشبه بدلة الرقص، بأكمام، مرصع بالفصوص، ومكشوف من عند البطن، ونسقت معه صندل بكعب عال، وزينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر المنسدل على الجانبين.

-قمر

نشرت المغنية اللبنانية قمر صورا لها من داخل الصالة الرياضية، مرتدية توب أحمر قصير مكشوف البطن، ومعه بنطلون بنفس اللون، ونسقت معهم حذاء رياضي باللون أسود.

واعتمدت مكياجا بسيطا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

-عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري على السجادة الحمراء مرتدية فستان باللون الأسود، بصيحة الكب، ومكشوف من عند منطقة البطن، ومعه جيبه منفوشة مصنوعة من قماش الدانيتل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس اللون.

-ملك قورة

ظهرت الفنانة الشابة ملك قورة ببلوزة مكشوفة البطن، وبها العديد من النقوشات، ومعها جيبة طويلة بها فتحة ساق جريئة، ونسقت معهم شنطة وضعتها على خصرها باللون الأصفر.

واعتمدت مكياجا بسيطا، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.