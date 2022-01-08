أيهما أفضل.. الحليب الساخن أم البارد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سواء كنت تبدأ يومك بكوب من الحليب لتهدئة جهازك الهضمي أو ليلًا للحصول على نوم مثالي، فإنه دائمًا من المشروبات الضرورية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي.

لكن هل تساءلت يومًا أيهما أفضل شرب الحليب البارد أم الساخن؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

فوائد الحليب الساخن:

اللبن مليء بخصائص الأحماض الأمينية التي تساعد في استرخاء الأعصاب والنوم بشكل أفضل، ويرجع ذلك إلى وجود مادة التربتوفان، وهذا يضمن أيضًا النمو السليم عند الرضع.

ويتم تنشيط هذه الأحماض عند تناوله ساخناً قبل النوم، بالإضافة إلى أن شربه دافئا يقلل أيضًا من الالتهابات والألم في الجسم.

بصرف النظر عن ذلك، أُدخل في العسل كعلاج قديم لعلاج الالتهابات الموسمية مثل نزلات البرد والحمى والتهاب الحلق، وهذا لأنه له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ما يجعله رائعًا لمثل هذه الأمراض.

فضلا عن ذلك، فإن تناوله مع إضافة جوزة الطيب أو الزعفران أو القرفة، يساعد في إنقاص الوزن ويحافظ على صحة القلب ويعزز المناعة ويحسن الصحة الإنجابية.

فوائد الحليب البارد:

يساهم تناوله بارد صباحا في تخفيف حرقة المعدة، وإضافة قليل من مسحوق الشمر، ويساعد أيضًا في تحسين عملية الهضم، ويعمل وجود الألياف الغذائية كملين لتعزيز حركة الأمعاء، وتحسين الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحضير مشروبات بسيطة باللوز أو التمر أو التين بالحليب البارد يساعد في تحسين قوة العضلات، ودعم وظائف المخ، كما أن وجود الأحماض الأمينية يساعد في تسريع معدل الأيض، ما يساهم في إنقاص الوزن.

وتناوله في الصباح أو في وجبة الإفطار يساعد أيضا في الحد من الرغبة الشديدة في الجوع، والحفاظ على ترطيب الجسم، ووجود الكالسيوم يساهم في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

أيهما أفضل؟

يعتمد وقت تناول الحليب وطريقة استهلاكه على أهدافك الصحية، إذا كنت تخطط لعلاج ارتجاع المريء، فإن تناول الحليب البارد هو الأفضل ، ولكن إذا كنت تبحث عن علاج لعلاج آلام الجسم أو علاج التهاب الحلق أو البرد، أو لتعزيز جودة النوم ، فالحليب الدافئ هو الأفضل.

أيضًا، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فمن الأفضل تجنب شرب الحليب العادي، ومع ذلك، يمكنك استهلاك أشكال أخرى من الحليب النباتي مثل حليب الشوفان أو حليب اللوز أو حليب الصويا.