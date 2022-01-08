فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت اليوسفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

اليوسفي من الأطعمة الشتوية التي يقبل كثير منا على تناولها، وذلك لاحتوائه على عديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة الجسم.

لذا، في التقرير التالي، نستعرض لكم الفوائد الصحية التي تعود على جسمك إذا تناولت اليوسفي، وفق ما أوضح موقع "healthline".

- حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي:

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كريبتوكسانثين والفلافونويدات، مثل نارينجين وهيسبيريدين وتانجريتين ونوبيليتين، لذا يساهم في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.

- الحفاظ على صحة القلب:

يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين سي المضادة للأكسدة بآثارها المفيدة على صحة الجلد والقلب، فضلاً عن خصائصه في مكافحة السرطان.

- تقوية جهاز المناعة:

يساعد فيتامين C الموجود في اليوسفي في تقوية جهاز المناعة على محاربة الفيروسات والبكتيريا، ومنع نزلات البرد.

- دعم صحة الدماغ:

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي، مثل فيتامين سي ونوبيليتين ، تحمي من اضطرابات الدماغ المزمنة مثل الفصام، وألزهايمر، ومرض باركنسون.

- تحسين صحة الجلد:

تؤدي إضافة اليوسفي إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجلد، وتقليل علامات الشيخوخة عن طريق إبطاء تلف الجلد الناجم عن الجذور الحرة، وذلك بسبب تأثير فيتامين سي على إنتاج الكولاجين.

- إنقاص الوزن:

بسبب احتوائه على كمية وفيرة من الألياف، لذا يساهم استهلاكه في الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.

- تدعيم صحة القلب:

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي، مثل فيتامين C، والنوبيليتين تعزز صحة القلب.

- لها خصائص مضادة للسرطان:

ترتبط مركبات الفلافونويد الموجودة به بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان المعدة والثدي والقولون وسرطان الرئة.