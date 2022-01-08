كيف تتغير أجسامنا بعد الثلاثين.. ولماذا تتقدم وجوهنا في الشيخوخة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

كثير من الأشخاص يشعرون بالقلق، بعد بلوغهم سن الـ 30، وذلك لإحساسهم بالدخول في بداية مرحلة التقدم بالعمر.

وهناك بعض التغييرات التي يمكن أن تصيب جسمك وبشرتك، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

نلاحظ أن بشرتنا تصبح أقل مرونة مع مرور الوقت، لذا نبدأ بالاهتمام بها أكثر باستخدام أقنعة أسفل العينين بانتظام، ووضع الكريمات والعلاج عن طريق الحقن (الميزوثيرابي)، ونلجأ إلى عشرات الوصفات والاستشارات لنجعل بشرتنا أفضل.

وظهور التجاعيد لا يقتصر على بشرة الجسم فحسب، بل هناك مجموعة من التغيرات التي تظهر مثل: ظهور التجاعيد، لا ترتبط بحالة بشرتنا الظاهرية فقط، وإنّما بـتركيبات هيكلية داخليّة أخرى مثل الأنسجة الرخوة، وتجمعات الدهون، والجمجمة التي تتعرض لارتشاف عظامها.

وارتشاف العظام هو تدمير تدريجي للأنسجة العظمية إذ إن عظامنا تتجدد طوال حياتنا حتى سن 35-40.

مع التقدم في السن، يصبح الهيكل العظمي أكبر بنسبة 10٪ وأكثر هشاشة، فعلى سبيل المثال ، تنمو عظام الحوض لمدة تصل إلى 25-30 عامًا (عندما يستعد الجسم للولادة)، بعد سن الـ40 ، يبدأ الحوض في الصغر.

يمكن أن يؤثر ارتشاف العظام على الجمجمة من خلال الأعراض التالية:

- يصبح الوجه أقل طولاً، بسبب فقدان الأسنان.

- زيادة خشونة النتوءات العظمية.

- يتغير شكل قاع العين ويصبح حجمه أكبر.

- يصبح الفك السفلي أعرض.

- كبر وتدلى الأنف، بسبب التغيرات التي تطرأ على العظام.

- كما أن المدارات العظمية حول العين، وخاصة الزوايا الخارجية والداخلية تكبر، هذا هو سبب رفع الحاجبين.

كيفية إبطاء عملية الشيخوخة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على مظهر وجهك شابًا، فعليك إبطاء عملية شيخوخة الجلد وتغيرات الجمجمة (ارتشاف العظام).

في شبابنا، تكون البشرة ناعمة لأنها غنية بالكولاجين والإيلاستين، ويتم توزيع دهون الوجه بالتساوي، مع تقدمنا في العمر ، تفقد بشرتنا الكولاجين وتفقد الطبقة الدهنية حجمها، هذا هو سبب ترهل الجلد.

من أجل إبطاء عملية الشيخوخة:

- توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتناول كميات أقل من السكر، لأنه يسرع من الشيخوخة.

- من الضروري استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات، لأنها تمنع تلف الخلايا.

- يفضل حماية البشرة من الشمس والرياح والبرد، لذا يوصي خبراء من كلية الطب بجامعة هارفارد باستخدام عامل حماية من الشمس SPF دائمًا.