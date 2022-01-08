4 خطوات تساعدك على تنشيط جسمك.. «مش هتحتاج جيم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر بعض الأشخاص بالإرهاق عندما يحاولون تخصيص وقتًا لممارسة الرياضة، وقد يلجأ البعض منهم للبحث عن حلول تساعدهم في أداء الحركة خلال اليوم ولو بطرق بسيطة، وذلك حفاظا على صحتهم ولياقتهم البدنية.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من الطرق للتحرك أكثر خلال الحياة اليومية، دون الحاجة إلى البحث عن وقت إضافي خارج جدول يومك الأساسي، وفق لما عرضه موقع healthline الصحي.

1- الصعود على الدرج

يؤدي صعود الدرج بدلاً من المصعد إلى زيادة معدل ضربات القلب، ويساعد في التوازن، ويحسن قوة الأطراف السفلية، لذلك يمكنك صعوده مرتين في اليوم قدر الإمكان.

2- دمج اجتماعات المشي

إذا كنت تعمل في المنزل، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن تحديد وقتًا بسيطًا للمشي داخل بيتك، فقط قم بتوصيل سماعات الرأس، وضع هاتفك في جيبك، وابدأ في المشي ذهابًا وإيابًا بأي مساحة داخل مسكنك، إذ تعد تلك طريقة رائعة للتخلص من ضغوطات روتينك اليومي.

وإذا كنت تعمل في مكتب، يمكنك المشي لبضعة دقائق في أوقات استراحتك خلال يوم العمل.

3- الجلوس على كرة تمرين

يمكنك استبدال كرسي مكتبك داخل المنزل بكرة تمرين كبرى ثابتة، والجلوس عليها، إذ أنها تساعد في تخفيف الشعور بآلام الظهر، فضلًا عنه أنه أثناء الجلوس عليها يمكنك القيام ببعض تمارين إطالة الحركة اللطيفة للرقبة والحوض والعمود الفقري.

4- التمرين أو التمدد خلال وقت مشاهدة التلفاز

يمكن ممارسة بعض التمرينات البسيطة وقت مشاهدة التلفاز، خلال الفواصل الإعلانية، وذلك بالسير قليلًا، أو أداء بعض تدريبات الإطالة للعمود الفقري أيضًا.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، في تصريحات إعلامية سابقة، أن ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية للجسد، والتي من بينها، التخلص من سمنة البطن، وضبط ضغط الدم، ومعدلات السكر من النوع التاني، إلى جانب تجنب الإصابة من تصلب الشرايين.