6 أطعمة مجمدة يمكنك تناولها لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الأطعمة المجمدة سريعة وسهلة، وعادة ما تكون قليلة التكلفة، بالإضافة إلى أن معظمها لا تفقد قيمتها الغذائية عند تجميدها، لذلك يمكنك أن تطمئن إلى أن جسمك سيجني عديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة الأخرى.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أفضل الأطعمة المجمدة التي يجب تناولها لإنقاص الوزن، وفقا لموقع "eatthis".

- برجر الخضروات:

يحتوي على كمية وفيرة من الألياف والحبوب الكاملة والبروتينات، ما يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

- سبانخ مجمدة:

أفادت دراسة نشرت عام 2014 أن تناول 5 جرامات من السبانخ يوميا، أدى إلى فقدان وزن أكبر بنسبة 43٪، وذلك لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

- التوت المجمد:

يحتوي على نسبة أقل من السكر مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف الذي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء.

- الجمبري:

يعتبر الجمبري المجمد طعامًا منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين، لذا يمكن أن يساعدك على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما يعزز من فقدان الوزن.

- السلمون المجمد:

يوفر السلمون بروتينات عالية الجودة منخفضة الدهون، فضلا عن أنه مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.

- بروكلي:

يعد البروكلي من أكثر الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، مثل فيتامين ك وفيتامين ج والكالسيوم.