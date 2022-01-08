الامارات | من هو العالِم الذي يحتفي "غوغل" بعيد ميلاده اليوم ؟ .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو العالِم الذي يحتفي "غوغل" بعيد ميلاده اليوم ؟ .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل محرّك البحث العالمي "غوغل"، اليوم السبت، بميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير من عام 1942.

وقد نشر غوغل فيديو تعبيرياً أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل، إحياء لذكرى ميلاده.

وولد ستيفن إدوارد هوكينغ في أكسفورد عام 1942. وكان والده، اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.

كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

وكان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى

المهني والإنساني.

وكان هوكينغ يتحلى بحس دعابة عال، وعرف بأنه سفير شعبي للعلوم، إذ كان حريصا على أن يصل الإنسان العادي إلى نتائج أبحاثه.

وحقق كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن" أفضل المبيعات، مع أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.

يذكر أنه كان قد شارك في عدد من البرامج التلفزيونية، كما أعار صوته للعديد من التسجيلات.

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