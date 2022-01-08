الامارات | "الغزالة الرايقة" تشعل الشارع العربي رقصاً وغناء: 15 مليون مشاهدة في أسبوعين !

شكرا لقرائتكم خبر عن "الغزالة الرايقة" تشعل الشارع العربي رقصاً وغناء: 15 مليون مشاهدة في أسبوعين ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد مشاهدات الأغنية المصرية "الغزالة رايقة" الـ15 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، بعد أسبوعين من تاريخ إصدارها فقط.

والأغنية التي كان الغرض من خلالها الترويج لفيلم "من أجل زيكو" الذي انطلقت عروضه، الأربعاء، في دور السينما المصرية؛ مضت إلى مسافةٍ قد تكون أبعد مما خطط لها صنّاعها، وأشعلت الشارع العربي، رقصا وغناء، بحسب ما يبدو من التفاعل الكبير معها، والذي لا يزال مستمرًا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربما ما ساهم في زيادة الترويج لـ "الغزالة رايقة"، حسب "سي ان ان " قيام عددٍ من الفنّانين المصريين، بإصدار فيديوهات يرقصون فيها على أنغامها عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وهناك من أدّاها بلغة الإشارة أيضًا.

و"الغزالة رايقة"؛ من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء الفنان كريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة، الذي ظهر لأول مرّة قبل أشهر في إحدى مقاطع الفيديو الرائجة للساحر كريس المصري.

وزادت شهرة محمد بعد أدائه الصوتي للأغنية، في حين يظهر الطفل يوسف أحمد في كليب الأغنية بوصفه بطلًا لفيلم "من أجل زيكو" الذي تدور حوله حكاية الفيلم، والذي بات يحظى بشهرة متزايدة أيضًا بعد انتشار الكليب.

ومع الانتشار الواسع للأغنية، كشف عددٌ من المتابعين عن وجود تشابه بين لحنها ولحن أغنيةٍ روسية بعنوان "wild lioness".

ورد عبد الواحد على هذه المزاعم في مداخلةٍ إعلامية لبرنامج "حديث القاهرة"، بأن التشابه بين "الغزالة رايقة" والأغنية الروسية "بسيط جدًا، ووارد الحدوث"، وعبّر عن استيائه قائلًا "هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها."

وتدور أحداث قصة فيلم "من أجل زيكو" حول "عائلة بسيطة يفوز ابنها الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، لتنطلق رحلتهم من أجل حضور المسابقة، وخلال هذه الرحلة التي تمتد ليومين، ستعيش العائلة سلسلة من المفارقات الكوميدية."

والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وفنانون كثر آخرون، بعضهم يحلون ضيوف شرف على أحداث الفيلم، كالفنّانة القديرة إسعاد يونس، وشيكو

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