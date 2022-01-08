«فيروز الإسكندرانية».. «كادي» كروان الفن تبدع في الغناء والتمثيل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بموهبة فريدة وخفة ظل حظيت بها «كادي»، طفلة في ربيعها السادس والمولودة في الإسكندرية، ما جعلها محط أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت عن اهتمامتها بتقليد إطلالات الفنانة فيروز وشغفها بالطفلة المعجزة بفيديوهات لتحاكي من خلالها رقصاتها وأزيائها وإمساكها بالساكسفون.

موهبة كادي بدأت منذ نعومة أظافرها

بدأت كادي ثابت قصتها مع الغناء والاستعراض، في الثالثة من عمرها، فقد تعلقت بفن فيروز، وتقول سارة الششتاوي والدة الطفلة، إن كل من يراها يشبهها بها نظرًا لتقارب حركاتها وملامح وجهها مع الفنانة التي اشتهرت في خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت من أشهر نجمات السينما آنذاك.

فيديوهات تقلد فيها الطفلة المعجزة

اشتهرت الطفلة، ذات الـ6 سنوات، من خلال مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرتها مع أحد عازفي آلة الساكسفون، على طريقة الفنانة فيروز والفنان الراحل أنور وجدي في أغنيتهما الشهيرة «معانا ريال» من الفيلم السينمائي «ياسمين».

الطفلة تواجه التنمر

وتفضل كادي التي تظهر بملامحها الملائكية من خلال فيديوهات مصورة أن تواجه ظاهرة التنمر من خلال سكيتشات قصيرة تحاكي من خلالها عبارات التنمر المنتشرة بين أبناء جيلها، حيث مثلت مشهدًا أدت من خلاله دور فتاة تتعرض للسخرية والتنمر في المدرسة، إلى جانب أنها قدمت معالجة في «سكيتش» حمل عنوان «لا للتنمر».

وتحكي والدة الطفلة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن اهتمامها بالغناء الاستعراضي زاد خاصة بعد تعلقها بالفنانة فيروز، ووجدت نفسها في الغناء على طريقتها بعدما أخبرها البعض عن الشبه بينهما، فاختارت هذا النوع من الفن الذي يناسب طفولتها.

تضيف الأم أن الحركات الاستعراضية والتمايلات كانت بداية اهتمامتها، وترى أن الفن رسالة هادفة لذا استغلت موهبتها في إيصال رسائل أهمها مواجهة السخرية والتنمر بين زملائها، كما تحلم بالتمثيل إذ أخبرتها بأنها ترفض التنمر، وتحلم بدخول عالم الفن والغناء بجانب أنها شاعرة وتلقي في مدرستها أبياته.