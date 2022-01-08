7 أبراج فلكية «ملوك السيطرة».. «الجدي عنيد وبينفذ رأيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيطرة والغيرة المفرطة على شريك الحياة، جميعها أمور مولدة للمشكلات بين الطرفين، وقد يصل الأمر في نهاية المطاف لإنهاء العلاقة، وهناك 7 أبراج فلكية يمكن إطلاق عليهم لقب «ملوك السيطرة»، وتقدم «هن» أبرزهم وفقا لموقع « timesofindia» الهندي.

برج الأسد

الأسد من الأبراج المسيطرة، ويتصفون بالقليل من الغرور الذي يجعلهم يتحكمون في شريك الحياة، ويحبون أن يكونوا مهيمنين على الطرف الآخر.

برج القوس

القوس من الأبراج النارية، وهم لا يحبون التنازل من أجل تجنب افتعال المشكلات، لذلك يفرضون سيطرتهم على شريك الحياة بشكل أو بآخر.

برج العقرب

العقرب من فئة الأبراج المائية، وهم لا ينسون أخطاء الطرف الثاني إطلاقا، لذلك تجدهم من عشاق السيطرة بدافع الحب، لكن غالبا ما يشعرون شريك الحياة بتضيق الحصار.

برج الجدي

الجدي من الأبراج الترابية التي تتصف بالعند وحب تنفيذ الرأي، ويفضلون عيش حياتهم بطريقتهم الخاصة، لذلك يفرضون رأيهم ويسيطرون على شريك الحياة.

برج الحمل

الحمل من الأبراج النارية، ويشتهر مواليد هذا البرج بالشخصية القوية المسيطرة، فهم يحبون أن يكونوا في كافة تفاصيل شريك الحياة.

برج الثور

الثور من الأبراج الترابية، ومواليد هذا البرج يتميزون بالهدوء الشديد، لكنهم وقت الغضب لا يسيطرون على أعصابهم، ويجدون متعتهم في التحكم بالطرف الآخر.

برج السرطان

السرطان من الأبراج المائية، ويتميز مواليد هذا البرج بالرومانسية الجياشة، لذلك يعبرون عن حبهم بالسيطرة على الطرف الآخر.

توقعات الأبراج الفلكية لعام 2022 للأبراج السبعة

برج الأسد

عليك التحلي بالصبر في العام الجديد بجانب التخطيط الجيد لأعمالك.

برج القوس

2022 من أفضل الأعوام لمواليد برج القوس، لكن يجب الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية.

برج العقرب

ينصح خبراء الفلك مواليد برج العقرب التخلص من كل العلاقات السامة.

برج الجدي

على مواليد برج الجدي هذا العام التقليل من الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي.

برج السرطان

عليك أن تحدد نقاط قوتك وضعفك من بداية العام، كي لا تضيع الكثير من الفرص التي تنتظرك.