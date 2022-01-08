الامارات | ما حقيقة صورة "جمل بقائمتين اثنتين" التي أشغلت مواقع التواصل ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة صورة "جمل بقائمتين اثنتين" التي أشغلت مواقع التواصل ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - آلاف المشاركات وعلامات الإعجاب (اللايكات) حصدتها صورة قيل إنها تُظهر جملاً بقائمتين اثنتين فقط، في ما قيل إنه من عجائب الخلق. ليتبين لاحقا أنها صورة معدّلة بحيث حذفت القائمتان الخلفيتان من الصورة الأصلية ثم ألقيت على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم لجذب التفاعلات.

ويظهر في الصورة المزعومة جمل ليس لديه قائمتان خلفيتان، وجاء في التعليقات المرافقة ما يدعو المتابعين لمشاركة الصورة أو التفاعل معها، مع الادعاء بأنها تصوّر معجزة من معجزات الخلق وانتشرت الصورة بهذا السياق على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم من بينها العربيّة والبنغالية.

وكثيراً ما تظهر على وسائل التواصل صور أو فيديوهات غرائبيّة ينجح مروّجوها في جذب التفاعلات إلى صفحاتهم، وفي معظم الأحيان تكون هذه المواد مضلّلة.

وأرشد التفتيش عن الصورة المتداولة باستخدام محرّكات البحث إلى موقع إلكتروني متخصص بالحيوانات والزراعة نشرها على صفحته الأساسية. ويبدو في الصورة الجمل نفسه ولكن بقوائمه الأربع.

وأكّد المشرف على الموقع عبد الرازق كاكار لوكالة فرانس برس أنه هو من التقط الصورة في باكستان عام 2006.

وقال "التقطت هذه الصورة في السند في باكستان، بعد ذلك هناك من عدّلها ليصير الجمل بقائمتين فقط".

وينشر عبد الرازق كاكار باستمرار مواضيع وصوراً ومقاطع مصوّرة عن الجِمال.

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