الامارات | دراسة: عدد المصابين بالخرف سيتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عدد المصابين بالخرف سيتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة، أن عدد البالغين الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم سيتضاعف ثلاث مرات بحلول منتصف القرن الحالي.

ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) عن الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية “لانسيت”، أنه بحلول 2050، قد يتجاوز عدد المصابين بالخرف 153 مليوناً، مقارنة بـ57 مليوناً في عام 2019.

وعزت الدراسة الارتفاع إلى حد كبير إلى شيخوخة المجتمعات وتزايد عدد السكان.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات السمنة والتدخين والسكري بين السكان هي أيضاً عوامل تساهم في زيادة المرض، وأن معالجة أنماط الحياة غير الصحية هذه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً بنسب الإصابة بالخرف.

وتتوقع الدراسة، أن تشهد إفريقيا والشرق الأوسط أكبر ارتفاع في أمراض الخرف، بينما ستكون منطقة أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ من أقل المتضررين من هذا الارتفاع.

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