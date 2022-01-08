الامارات | رسالة جندي أمريكي لوالدته بقيت في مركز البريد 76 سنة !

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جندي أمريكي لوالدته بقيت في مركز البريد 76 سنة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلمت أسرة جندي أمريكي رسالة كتبها لوالدته قبل 76 عاماً.

وأرسل الجندي الذي كان متمركزاً في ألمانيا الرسالة لوالدته، وعثر عليها في أحد مرافق توزيع الخدمات البريدية، في مدينة بيتسبرغ الأميركية.

وجاء في الرسالة حسب (سكاي نيوز عربية): "أمي العزيزة، تلقيت رسالة أخرى منك اليوم وسعدت بسماع أن كل شيء على ما يرام. بالنسبة لي، أنا بخير وعلى ما يرام. لكن فيما يتعلق بالطعام، فهو رديء جدا في معظم الأوقات".

واختتم غونسالفيس الخطاب، بالقول: "حبي وقبلاتي، ابنك جوني. آمل أن أراك قريبا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news