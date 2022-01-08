الامارات | كورونا ينهي قصة حب أمريكية عمرها 44 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ينهي قصة حب أمريكية عمرها 44 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رجل وزوجته بعد 44 عامًا من الحياة الزوجية المشتركة، وظلا على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام بالقرب من بعضهما البعض، وذلك بعد اصابتهما بكورونا.

وأصيب الزوجان بفيروس كورونا ودخلا المستشفى وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض لكن حالتيهما الصحية تدهورت، ليتوفيا بفارق ثواني معدودة عن بعضهما البعض.

وبحسب "روسيا اليوم" أدخل ويليام ستيوارت، 73 عامًا، وزوجته كارول، 69 عامًا، من ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news