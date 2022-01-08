لن تتوقع تأثيرها.. هذه الأصوات تجعلك تنام بشكل أسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يقضي الإنسان العادي ثلث حياته نائمًا، لكن أظهرت الدراسات أن 1 من كل 3 بالغين لا يزال لا يحصل على قسط كافٍ من النوم.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض الأصوات التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والحصول على القدر المطلوب من النوم الذي تحتاجه، وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

- أصوات الطبيعة:

تُعرف أصوات الطبيعة، مثل المطر المستمر، وحفيف أوراق الشجر والرياح، وضخ ضربات القلب بالضوضاء الوردية.

والضوضاء الوردية هي تصنيف للصوت يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية، بغض النظر عن تردد الصوت تشير الدراسات إلى أن هذه الأصوات البيئية تبطئ من موجات دماغنا، ويمكن أن تساعدنا على النوم بشكل أسرع وأعمق، لذا يمكن أن يساعدك الاستماع إلى هذه الأنواع من الضوضاء الوردية على النوم:

الأشجار المتمايلة وحفيف الأوراق.

قطرات الماء.

هطول أمطار خفيفة.

رياح نسيم.

نبض القلب.

موجات خفيفة تضرب الشاطئ.

- نغمات متوازنة ومتسقة:

تُعرف هذه الأصوات بشكل أكثر شيوعًا باسم الضوضاء البيضاء، ووُجد أنها تجعل الأطفال الصغار ينامون بشكل أسرع.

وتشمل بعض أشكال الضوضاء البيضاء:

راديو أو تلفزيون.

صوت طنين مروحة كهربائية.

همهمة منخفضة لمكيف الهواء.

- الأصوات منخفضة الحدة:

يجد بعض الأشخاص أن الأصوات ذات التردد المنخفض تكون أكثر هدوءًا عندما يتعلق الأمر بالنوم، وتسمى هذه الأصوات بـ "الضوضاء البنية"، مثل قرقرة الرعد أو تصادم الأمواج.

وتشمل أنواعها ما يلي:

التيارات المحيطية والشلالات القوية.

الأمواج المتلاطمة.

الهدير منخفض.

- أصوات المطبخ:

توجد أصوات مختلفة في المطبخ يمكن أن تساهم على النوم، ويعد صوت طهي الطعام في المقلاة أحد أشكال الضوضاء الوردية، حتى محرك الثلاجة أو الفريزر الجاري تشغيله يمكن أن يساعدك على النوم.

- الموسيقى:

أحد الأسباب الرئيسية لعدم قدرتنا على النوم هو الإجهاد، وثبت أن الموسيقى لها تأثير قوي على التوتر من خلال الاستماع إلى مجموعة من الألحان المفضلة لديك قبل الذهاب إلى الفراش.

- الصمت التام:

أحيانًا لكي تغفو، كل ما تحتاجه هو بعض الهدوء والسكينة، وتعد الضوضاء السوداء أو صوت لا شيء هو الصمت التام الذي تحتاجه فقط للحصول على نوم جيد ليلاً.