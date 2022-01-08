شكل أصغر في 8 أسابيع.. اتبع هذه النصائح لتغيير حياتك إلى الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يحلم الجميع أن يظل شباب طوال العمر وأن يتوقف العمر في سن معين، وألا تظهر عليه علامات الشيخوخة.

ووجد الباحثون أنه من الممكن تقليل العمر البيولوجي بمقدار ثلاث سنوات في ثمانية أسابيع، من خلال إجراء تغييرات معينة في النظام الغذائي ونمط الحياة.

تابع القراءة لمعرفة الطريقة وللمحافظة على صحتك، وذلك وفقا لما ورد في موقع "eatthis".

-تغيير النظام الغذائي

يساهم النظام الغذائي النباتي إلى حد كبير في هذا الأمر، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبيتين وفيتامين C وفيتامين A والكركمين.

-التمرين

ثبت أن التمرين يطيل متوسط العمر، ولكن يجب ألا يقل عن 30 دقيقة كل يوم، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع، بكثافة 60 إلى 80 في المائة من أقصى جهد، ومن المعروف أن التمرين مفيد على نطاق واسع لكل جانب من جوانب الصحة.

-الاسترخاء

وأيضاً وصف تمارين التنفس مرتين في اليوم والتي تستدعي استجابة الاسترخاء لتقليل التوتر، لقد ثبت مؤخرًا أن 60 يومًا من ممارستها لمدة 20 دقيقة مرتين يوميًا، يقلل بشكل كبير من عمر الحمض النووي، لأن استجابة الاسترخاء هي حالة جسدية من الراحة العميقة تغير استجابات الشخص الجسدية والعاطفية للإجهاد.

-النوم

إعطاء الأولوية للنوم من أهم الأمور اليومية، وأوصى الباحثون بأن يجب الحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

ويعتبر الخبراء سبع إلى تسع ساعات قدرًا صحيًا من النوم، وقد ربطت العديد من الدراسات قلة النوم وسوء واضطراباته مثل انقطاع النفس النومي بزيادة خطر زيادة الوزن والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وألزهايمر.

وفي النهاية يؤكد العلماء أنه إذا استمر أي شخص على هذه الخطوات لمدة 8 أسابيع متواصلة سيلاحظ نتائج مبهرة في صحته وشكلة ونظام حياته.