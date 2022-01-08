4 طرق غير تقليدية لعمل اليخني بالمنزل: دلعي ولادك وجددي في أكلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر اليخني، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، ومن الأطباق التي يمكن إعدادها بكل سهولة بأكثر من وصفة وطريقة، والتي تتفنن بها ربات المنازل، لجذب أطفالها وأسرتها للأطعمة المنزلية والابتعاد عن أطعمة الشارع.

ويُقدم هُن طرقا مختلفة لعمل اليخني في المنزل، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير يخني العدس الأصفر

- 2 كوب عدس أصفر.

- 2 بصل متوسط مفروم.

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

- 4 كوب توابل إثيوبية.

- ربع كوب زبدة مبهرة.

- ملح.

طريقة عمل يخني العدس الأصفر

- تضاف الزبدة المبهرة على النار ويضاف البصل وتوابل إثيوبية.

- يضاف الثوم والجنزبيل ويضاف العدس ويقلب.

- يضاف الماء ويترك لينضج.

مقادير يخني الكيل

2 ملقعة كبيرة زيت زيتون.

ربع بصل شرائح.

4 فصوص ثوم مفروم.

كيلو كيل.

طريقة عمل يخني الكيل

- يسخن الزيت ويضاف البصل ويقلب.

- يضاف الثوم والكيل ويقلب الخليط ويترك على النار لمدة نصف ساعة.

يخنى البنجر والبطاطس والجزر

المقادير

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- نصف بصل شرائح.

- 3 فصوص ثوم.

- 4 حبات بنجر.

- 2 حبة بطاطس.

- 4 جزرات.

- 2 ملعقة صغيرة خل.

- نصف ملعقة صغيرة كركم.

- ماء.

- ملح.

- فلفل أخضر حار.

طريقة عمل يخني البنجر والبطاطس والجزر

- يسخن الزيت ويضاف البصل وتضاف البهارات والفلفل الحار والخل

- يضاف البنجر والجزر رالبطاطس ثم الماء

- يترك الخضار على نار هادئة لينضج

مقادير يخني باللحمة والقرع

- كيلو لحمة.

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

- 2 حبة عصير ليمون.

- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

- 2 ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

- كوب حمص مسلوق.

- كيلو قرع عسلي مكعبات.

- ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة صغيرة ملح بحسب الرغبة.

- بهارات.

- ثوم مفروم.

- فلفل حار.

- بصل مفروم.

طريقة تحضير يخني باللحمة والقرع

- يشوح البصل مع الثوم في السمنة.

- يضاف اللحم ويشوح جيدا ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات والنعناع.

- تضاف الصلصة ويترك الخليط حتى دخول مرحلة التسوية.

- يضاف الفلفل الحار والحمص.

- تضاف مكعبات القرع ويترك الخليط حتى تمام النضج ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.