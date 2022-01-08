طرق سهلة وبسيطة لشد الوجه بالمنزل: هتوفر عليكي مشوار الكوافير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يهتم الكثير من السيدات بالبحث عن كل ما هو جديد في عالم التجميل، وخصوصا مستحضرات الوجه، لذا يستعرض «هُن»، أسهل وأسرع طريقة تساعد على شد الوجه، كما جاءت في برنامج «هي وبس».

وأوضحت خبيرة التجميل ثريا شوقي، طريقة سهلة لشد الوجه تعتمد على آلة «جواشه»، وهي تكنيك في الطب صيني يعالج به الجسم للتخلص من السموم وتنشيط الدورة الدموية، وتفريغ للغدد الليمفاوية، ما يساعد الجسم على محاربة البكتيريا.

خطوات شد الوجه

وأضافت شوقي أنه يستخدم في جلسات المساج والرقبة والوجه للتخلص من التجاعيد وانتفاخات الوجه، وأي مشكلات في البشرة مثل التصبغات، تكرار استخدام «جواشه» يساعد على التخلص من سموم الجسم، ويعمل على شد الوجه عند استخدامها 5 مرات في كل منطقة 3 مرات أسبوعيا.

خطوات شد الوجه طبيعيا

تقشير بشرة الوجه

أوضحت ثريا أن هناك مقشرا طبيعيا يُصنع من ملعقة من السكر البني وملعقة من زيت الزيتون، ويدلّك الوجه بهذا المزيج لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ماء الورد

وذكرت أنه يمكن شد بشرة الوجه عبر دهنه بمزيج مصنوع من كوب من ماء الورد، وملعقة من عصير الليمون وزيت اللوز، وانتظار المزيج حتى يجف.

مجموعة من العناصر الطبيعية

منها بياض البيض، عصير الطماطم، عصير البطيخ، والقهوة، ويساعد قناع القهوة على إضفاء مظهر فوري مشدود على البشرة.