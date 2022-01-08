توقعات الأبراج وحظك اليوم 8 /1: تحذيرات من الديون.. ولحظات سعيدة تنتظر هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور : اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذه الفترة، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديد

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : اليوم الحظ حليفك لأن كل شيء سيتحول لصالحك فيما يتعلق بحياتك العاطفية، ستبدأ في اتخاذ خطوة الارتباط بشريك حياتك.

مهنيًا: ركز على مميزاتك وثق في قدراتك واتجه نحو تحقيق أهدافك

ماديًا: كن متفائلًا ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المالية.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : من المحتمل أن تبدأ في الشك في شريك حياتك، ما يؤدي إلى تدمير علاقتكما، لذا يجب التحكم في انفعالاتك وعدم التصرف بشكل غير لائق.

مهنيًا: خطط لأفعالك وفكر في مشاعر زملائك الآخرين قبل رد فعلك.

ماديًا: ستواجه بعض الصعوبات المادية ما يجعلك أكثر عصبية.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.

مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمأنينة.

مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس: تجد نفسك مترددًا في اتخاذ خطوة بجدية تجاه شريك حياتك، ما يؤثر بالسلب على علاقتكما.

مهنيًا: تتصرف بقسوة اليوم، لأنك أدركت أن بعض الأشخاص قد لا يقدرون سلوكك الطيب

ماديًا: تميل إلى الإفراط في الإنفاق في مرحلة ما، فكر في الأمر أولاً.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي : نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : سيظهر شريك حياتك الماضي مرة أخرى، وبالتالي يمكن أن يدمر هذا علاقتك مع شريك حياتك الحالي.

مهنيًا: فكر في الطريقة التي يمكنك من خلالها توجيه طاقتك، لتجذب الناس إليك

مادياً: يدفعك الملل واللامبالاة إلى التوجه إلى المركز التجاري وإنفاق الكثير من المال.