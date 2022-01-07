7 نصائح لجمال المرأة الحامل.. «دلعي نفسك وانسي التعب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

فترة الحمل من أكثر المراحل التي تعاني منها النساء، والسبب الرئيسي في ذلك حدوث تغيرات في الشكل والملامح الناتجة عن «لخبطة» بعض الهرمونات، ما يؤثر بالسلب على الأم والجنين، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي نصائح جمالية للسيدة الحامل وفقا لموقع الخدمات الأمريكي «swirlster».

تناول الطعام الصحي

اتباع نظام غذائي صحي، من أهم الخطوات التي تنعكس على جمال وصحة المرأة خلال فترة الحمل، بالإضافة لشرب الماء بكميات كافية للمحافظة على رطوبة الجلد ومنعها من الجفاف.

غسول مناسب

بعض السيدات في فترة الحمل، يبدأ حب الشباب في الظهور والانتشار لديهن، ولحل المشكلة ينصح خبراء العناية بالبشرة استعمال غسول مناسب ويفضل أن يكون من مواد طبيعية، وكل ما عليها فعله غسل البشرة مرتين يوميا بالغسول وترطيبها بكريم مرطب.

نصائح جمالية للمرأة الحامل

الاهتمام بالمانيكير والباديكير

تجميل الأظافر ينعكس بدوره على نفسية الأم الحامل، لذلك لا بأس من نقع اليدين والقدمين في القليل من الماء الفاتر والاهتمام بالأظافر، ووضع «المانكير» لمنح إطلالة أنثوية مفعمة بالألوان.

الاهتمام بالشعر

الشعر جزء لا يتجزأ من الاهتمام بالجمال، فهو تاج المرأة وخلال فترة الحمل ينصح الخبراء بتجنب الصبغ، والتجديد بتصفيفات جديدة، مثل استعمال أدوات تجعيد الشعر.

كيفية اعتناء المرأة الحامل بجمالها

النوم عدد ساعات كافية

النوم من العوامل المهمة التي تنعكس على جمال المرأة الحامل، ويُنصح بالنوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات بشكل يومي، فهذا يقلل من ظهور العينين بشكل منتفخ ويمنح البشرة النضارة المطلوبة.

علاج علامات التمدد «سترتش مارك»

محاربة علامات التمدد من بداية ظهورها أثناء الحمل، يقلل بشكل كبير من توغلها وصعوبة علاجها إذا أُهملت، لذلك مع بداية ظهورها استعملي كريم مناسب يساعد في التقليل منها، ويمكن استعمال منتجات الترطيب الطبيعية مثل جل الصبار «الألوفيرا».

الاهتمام بالأسنان

تقول الدراسات إن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الأسنان، لذلك يُنصح بالاهتمام بها بشكل إضافي عن المعتاد، للحصول على ابتسامة مثالية خالية من العيوب.