6 عادات سيئة تسبب ارتجاع المريء.. منها البناطيل الضيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

إذا شعرت يومًا بإحساس حارق بعد تناول وجبة، فقد تكون واحدًا من بين الملايين الذين يعانون من حرقة المعدة أو ارتداد الحمض.

وتكون هذه الحالة الشائعة جدًا ناتجة عن العديد من الأفعال التي نقوم بها يومياً دون أن نعلم كم الضرر الذي تسببه.

وفي هذا التقرير نعرض لكم هذه العادات السيئة لكي تبتعد عنها، وذلك كما وردت في موقع "brightside".

-ارتداء البناطيل الضيقة

رغم أن الملابس الضيقة تجعلك تبدو جذابًا، إلا أن ارتدائها ليس الأفضل لصحتك، قهمي تسبب مشاكل في الدورة الدموية، تؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض، لأن الجينز والأحزمة الضيقة تضغط على معدتك، وتجعل الأعراض المزعجة لحموضة المعدة أسوأ.

-النوم بدون وسادة

على الرغم من أن النوم بدون وسادة قد يكون مفيدًا لرقبتك وعمودك الفقري، إلا أنه لن يفيد بالتأكيد إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء، يوصي الخبراء الطبيون برفع رأس سريرك حتى 8 درجات، حتى يتدفق الدم لحمض المعدة أثناء النوم.

-النوم بعد الأكل

إذا كنت تشعر أنك تريد النوم بعد تناول وجبة دسمة، فلا تفعل ذلك إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية، وذلك لأنه عندما تكون مستلقيًا، فإن كل الطعام الذي تناولته يدفع ضد الصمام الموجود بين المريء والمعدة.

لذلك فمن الأفضل الجلوس بشكل مستقيم بعد الوجبات والانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى النوم.

-شرب الماء أثناء الوجبة

على الرغم من أن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لصحتك، إلا أن الوقت الذي تشرب فيه الماء مهم أيضًا، قد تشعر بالحاجة إلى تناول كوب منها بعد وجبة ثقيلة، لكن القيام بذلك يؤدي إلى حرقة في المعدة.

شرب الكثير من السوائل أثناء الوجبة يخفف من أحماض المعدة التي تحتاجها لعملية الهضم السليمة.

-شرب الكثير من القهوة

تحتوي القهوة على عدد من الفوائد الصحية، ولا يستطيع الكثير من الناس تخيل يومًا بدون فنجان منها، ولكن إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء فيجب أن تحد من تناول الكافيين.