لفقدان وزنك.. أهم 5 نصائح تمكنك من التغلب على آلام الجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عند القيام بخطوة أولى لفقدان الوزن، يحتاج الشخص إلى تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها كخطوة أولى، ويتضمن هذا التحول إلى الأطعمة الخفيفة، والسعرات الحرارية المنخفضة، وأحيانًا وجبات أقل من الوجبات السابقة.

ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى آلام الجوع، وهو إحساس يجعلك تتوق إلى المزيد من الطعام، والذي قد يكون عبارة عن أطعمة غير صحية إلى حد كبير وذات سعرات حرارية فارغة، نتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

وفي هذا الصدد نرصد فيما يلي الأسباب الرئيسية للجوع، إضافة إلى أهم النصائح للتغلب عليه وفقًا لموقع timesnownews.

الأسباب الرئيسية للجوع

-الحرمان من النوم

-تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة

-الضغط العصبي

-القلق

-تقلبات الهرمونات

-داء السكري

-انخفاض مستويات السكر في الدم

-مشاكل الغدة الدرقية

-الحمل

وهناك بعض الطرق البسيطة لمحاربة آلام الجوع، وستساعد هذه النصائح أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن أيضًا، وهي كما يلي:

-تناول الطعام على فترات منتظمة:

للتحكم في آلام الجوع مع الحفاظ على انخفاض مدخول السعرات الحرارية، من المهم تناول الطعام على فترات منتظمة واختيار وجبات أصغر وأخف وزنًا، بدلًا من تناول وجبة ثقيلة واحدة بعد ساعات من الصيام، تناول المكسرات أو بعض الفواكه بين الحين والآخر لمنع آلام الجوع من التسبب في صعوبة.

-ابق رطبًا:

الجفاف هو أيضًا سبب رئيسي لآلام الجوع التي تحدث كثيرًا، كحل، يوصى بشرب ثمانية أكواب من الماء كل يوم للبقاء رطبًا، والماء مشروب لا يحتوي على سعرات حرارية ويؤدي إلى الشعور بالشبع، وقبل أن تبدأ وجباتك، تناول كوبًا وانظر كيف أنه يقلل من مستويات الجوع وبالتالي يمنع تناول جرعة زائدة من السعرات الحرارية.

-تناول الطعام بانتباه:

أحد الأسباب التي تجعل الشخص يأكل كثيرًا أثناء التنقل هو الأكل الطائش - مثل عندما يشاهد التلفزيون أو أثناء التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، لمنع الشخص من تناول الكثير، ركز على وجباتك بدلاً من المشتتات.

-احصل على قسط وافر من النوم:

الحرمان من النوم يمكن أن يجعلك أيضًا تشتهي طعامًا غير صحي، ولمنع ذلك، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، سبع إلى ثماني ساعات في اليوم، فيمنع النوم هرمون الجوع وبالتالي يمنع زيادة السعرات الحرارية.

-قم بتضمين المزيد من البروتينات والألياف في نظامك الغذائي:

البروتينات والألياف مغذيات كبيرة تقلل الجوع عن طريق تحفيز الشبع، ومع ذلك، فإن تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والعدس والبيض واللحوم الخالية من الدهون والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل آلام الجوع.