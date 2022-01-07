ماذا يحدث إذا تناولت كوب من الليمون والزنجبيل قبل النوم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الزنجبيل والليمون مليئان بالعناصر الغذائية الأساسية ومعروفان بفوائدهما الصحية المذهلة، لكن هل تعلم ما لفوائد التي تعود على جسم الإنسان عند تناول كوب مزيج من الليمون مع الزنجبيل قبل النوم يوميا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "worldtodaynews".

- تحفيف عسر الهضم:

يحتوي الليمون على مركب نباتي يسمى الليمونين الذي يساعد على الهضم، بالإضافة إلى الزنجبيل يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل لقدرته على تخفيف إمساك المعدة.

- تقليل الغثيان:

وفقًا للأبحاث، تناول 1-1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا كافيًا للحصول على تأثير مضاد للغثيان.

- تقليل احتقان الأنف:

يعمل هذا المشروب أيضًا على تخفيف التهاب الحلق بسبب تراكم المخاط، بالإضافة إلى يساعد في انسداد الأنف حتى تتمكن من التنفس بسهولة.

- يخفف الإمساك:

إذا كنت مصابًا بالإمساك المزمن، فإن الاسترخاء ليلاً مع كوب دافئ من الزنجبيل والليمون من الطرق الفعالة، لأن الماء يساعد على مرور البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.

- محاربة الالتهابات:

يحتوي الزنجبيل على الجنجرول، وهو أحد المركبات النباتية الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.