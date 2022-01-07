إطلالات جريئة لـ ندى الكامل بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي: أنا مش خايفة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، عادت ندى الكامل لتصبح محط اهتمام المتابعين، بعدما أعلنت خبر الانفصال عقب 4 سنوات من الزواج ظهر فيها الثنائي خلال المناسبات العامة معا حتى فترة قريبة جدًا، قبل أن تفاجئ متابعيهما بنبأ الطلاق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، عادت ندى الكامل، طليقة أحمد الفيشاوي، لتصدر مجددًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالات التي ظهرت بها عقب الانفصال، إذ تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من الصور بينما تستعرض رشاقتها وقدرتها على ممارسة الرياضة، مع بعض الإطلالات الجريئة، والكلمات المجهولة.

أنا مش خايفة

صورة تعبيرية وجملة من أحدث أغنيات كايروكي، «ساموراي»، كانت أحدث ما نشرته ندى الكامل، مدونة: «بس أنا مش خايفة، أنا ساموراي».

إطلالات جريئة.. سهرات وجيم ورياضة

وعقب نبأ الطلاق، ظلت ندى الكامل، شاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها التي ظهرت من خلالها بفساتين سواريه جريئة، أبرزت أنوثتها، فضلًا عن استعراض رشاقتها بملابس رياضية مثيرة للجدل، وهي تمارس الرياضات المختلفة.

ندى الكامل تعلن انفصالها

وكانت ندى الكامل، أعلنت خلال الأيام الماضية، عبر «اإستجرام» طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، عقب 4 سنوات من الزواج، إذ نشرت صورة على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مؤكدة أن الطلاق وقع يوم 21 من ديسمبر الماضي.

وأعربت طليقة «الفيشاوي» عن رغبتها في عدم الخوض بأزمة طلاقها، وذلك مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها كانت نعم الزوجة والسند، وأنها أعطت له كل ما تملك من حب وتضحية، كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن أحمد الفيشاوي سعيد من دونها وليس تعيسًا، موجهةً حديثا له: «أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني، لقد حافظت عليها».