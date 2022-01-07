أضرار شرب الماء بعد تناول الوجبات مباشرة.. أبرزها ارتفاع السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في حين أن الماء غني بمجموعة من الفوائد الصحية، فلا ينبغي تناوله بعد الوجبات مباشرة، إذ يمكن أن يعيق عملية الهضم، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين.

وفيما يلي، نستعرض لكم أضرار تناول الماء مباشرة بعد الوجبات، وفقا لموقع "food.ndtv".

كثير من الأشخاص يرغبون عادة في تناول عدد لا يحصى من أكواب الماء مع وجباتهم، على أمل أن يساعد ذلك في عملية الهضم، ولكن خبراء التغذية في جميع أنحاء العالم يؤكدون عكس ذلك.

وتشير دراسات مختلفة إلى أن هذه العادة، تعيق بشدة عملية الهضم عن طريق تخفيف عصارات المعدة الأساسية، وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الأنسولين.

ويقول خبير التغذية الشهير الدكتور أنجو سود: يستغرق هضم ما تأكله ساعتين تقريبًا حيث يمر الطعام عبر المريء إلى المعدة ثم إلى القولون، لذا إذا كنت تستهلك الماء قبل الوجبات، فأنت تقوم بإحكام عملية الهضم حيث يدخل الطعام الآن إلى الأمعاء الغليظة في وقت أقرب بكثير مما ينبغي، ومن ثم لا يُنصح بتناول الماء قبل وجبتك مباشرة.

بالإضافة إلى أن تناول الماء مباشرة بعد الوجبات لا يثبط عملية الهضم فحسب، بل يعيق أيضًا الامتصاص الطبيعي للعناصر الغذائية بعد الهضم.

ويلاحظ الدكتور أنجو سود أنه من الآثار السيئة أيضا لتناول الماء مباشرة بعد وجبات الطعام، أنك تتلاعب مرة أخرى بالوقت الطبيعي الذي يستغرقه طعامك للهضم، وهذا أيضًا يجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والانتفاخ.

وتشير الدراسات إلى أنه من الضروري الحفاظ على فجوة ما بعد تناول الوجبات لأن هذا يساعد في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية أيضًا، ويميل استهلاك الماء مباشرة بعد الوجبة إلى تخفيف عصارة المعدة، وعلى الرغم من أن معدتنا بارعة في امتصاص الماء، إلا أن تناول الماء الزائد بعد الوجبة يخفف الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم ويتم الرد على ذلك عن طريق تقليل إفراز الإنزيمات الهاضمة التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الحموضة.

كما أن عملية الهضم الغير جيدة تترك ورائها الكثير من الطعام غير المهضوم في النظام، ويتحول الجلوكوز الناتج عن هذا الطعام غير المهضوم إلى دهون ويتم تخزينه في جسمك، وتؤدي هذه العملية إلى زيادة نسبة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، لذلك من المهم أن الحفاظ على الرطوبة واستهلاك ما لا يقل عن لترين من الماء كل يوم.