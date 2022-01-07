لصحة أفضل.. رش نوع توابل على الخضار قد يساعد في الوقاية من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع حلول شهر يناير وبداية عام جديد، هل جربت شيئا جديدا مثل اتباع نظام نباتي أو ماذا عن تغيير طريقة الطهي؟.. لا تؤدي إضافة المزيد من التوابل إلى وجبتك إلى زيادة المتعة التي تحصل عليها من الطعام فحسب، بل يمكن أن تساعدك أيضًا على العيش لفترة أطول.

الكركم

الكركم نبات يأتي من عائلة الزنجبي، يقول بحث جديد من جامعة روتجرز الأمريكية، إنه إذا قمت بدمج الكركم مع إيزوثيوسيانات الفينيثيل، فقد يقلل ذلك من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وفقا لصحيفة express البريطانية.

المركب الرئيسي للكركم هو الكركمين.

وجد العلماء أن هذا المركب هو الذي أعطى الكركم خاصية إيجابية له.

هناك فوائد صحية أخرى للكركم تتجاوز الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

مركب الكركمين، هو مضاد طبيعي للالتهابات.

نتيجة لذلك، يمكن تناول الكركم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة لجرعات عالية جدًا من أجل الشعور بالنتائج وهناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال، قد يكون الكركم فعالًا أيضًا لمرضى التهاب المفاصل.

درست بعض الدراسات تأثير الكركم ووجدت تحسنًا في أعراض المرضى المصابين بهذه الحالة.

لا يقتصر الأمر على صحتك الجسدية حيث يمكن أن يكون للكركم فوائد، ووجدت دراسة صغيرة أنه يمكن أن يعمل كمضاد للاكتئاب.

إذا كان يمكن أن يعمل كمضاد فعال للالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بأشكال الخرف والسرطان وأمراض القلب، فيجب أن يكون قادرًا نظريًا على تحسين الصحة أيضًا.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أنه في حين أن الكركم قد يبدو غذاءً فائقًا، إلا أن ذلك ليس ضمانًا، ويجب ألا تعتمد عليه.

يجب أن يشكل الكركم جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن يتم تناوله بالتزامن مع ممارسة الرياضة.

مطلوب مزيد من البحث لتأكيد التأثير المفيد المحتمل على نطاق واسع للكركم.